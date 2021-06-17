Revelan video del accidente de teleférico en Italia que dejó 14 muertos

A menos de un mes del accidente del teleférico en Italia, el cual dejó 14 muertos, fue difundido un video que captó el momento de la caída de una cabina, cerca de la montaña Mottarone y la comuna de Stresa.

En el video se observa que alrededor de las 12:00 horas del pasado 23 de mayo, la cabina 13 del teleférico, en la que viajan 15 personas, está por llegar a la estación ubicada en la montaña de Italia.

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De pronto, el teleférico se detiene, de manera abrupta y va cuesta abajo a gran velocidad, hasta que después choca contra un pilar ubicado entre estaciones, provocando el fatal accidente, que dejó en principio a 13 personas muertas en el lugar y dos menores gravemente lesionados.

El video del accidente del teleférico fue difundido este miércoles por la cadena de televisión de Italia, Rai, que obtuvo las grabaciones de las cámaras de vigilancia que captaron el momento en que ocurrió el incidente.

Al Tg3 un documento esclusivo della cabina della funivia del Mottarone, prima della caduta, agli atti dell'inchiesta sul disastro costato la vita a 14 persone. Le immagini per il loro contenuto potrebbero urtare la sensibilità di alcuni pic.twitter.com/en6MHCfS00 — Tg3 (@Tg3web) June 16, 2021

Dan de alta a sobreviviente de accidente de teleférico en Italia

Luego de que los dos menores fueron trasladados a un hospital, uno de ellos, de 2 años, murió debido a las lesiones, mientras que su hermano, Eitan Biran, de 5 años, fue el único sobreviviente del accidente del teleférico y la semana pasada fue dado de alta del hospital de Turín, Italia, donde era atendido.

Por el accidente en el teleférico, las autoridades de Italia detuvieron a tres personas: el propietario de la empresa del teleférico, un empleado y un ingeniero encargado del mantenimiento, aunque más tarde, dos de ellos fueron puestos en libertad y el otro permanece bajo arresto domiciliario.

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Tras el accidente, las autoridades de Italia iniciaron una investigación por el delito de presunto homicidio involuntario y negligencia por la caída del teleférico, accidente en el que murieron los padres y los abuelos del niño Eitan, de origen israelí.

Las primeras investigaciones indicaron que los acusados habrían colocado unas abrazaderas con forma de horquilla en los frenos de emergencia del teleférico de Italia para evitar que se activaran de manera constante.

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