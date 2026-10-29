“Reanude la marcha": Se filtran los audios entre el centro de control y los maquinistas de los trenes que chocaron en España

El choque entre dos trenes en España dejó al menos 68 personas muertas y más de 100 heridas, de acuerdo con los balances oficiales.

Las primeras indagatorias apuntan a una posible falla en los sistemas ferroviarios y a una autorización para reanudar la marcha de uno de los convoyes mientras el otro permanecía detenido en las vías.

Se filtran audios entre maquinista y operador de Adif

Audios difundidos por medios españoles aportaron nuevos detalles sobre la comunicación entre el maquinista del AVE y el operador del Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).

En las grabaciones se escucha cómo el operador del centro de control H24 de la estación de Atocha autorizó al conductor a continuar con marcha normal, en lugar de indicarle que avanzara con marcha a la vista, procedimiento que limita la velocidad a un máximo de 40 km/h.

Según los audios a los que ha tenido acceso RTVE, Atocha le pide a la maquinista del tren Iryo que reanude la marcha. Posteriormente, la maquinista del tren se puso en contacto con Atocha y le informó de que no podía arrancar. pic.twitter.com/Bq83SUVsLr — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 28, 2026

El ministro de Transportes, Óscar Puente Santiago, explicó que alrededor de las 8:30 de la mañana se registró una falla de comunicación entre tres ordenadores vinculados al sistema de seguridad LZB en la estación de Urda.

La avería afectó un tramo de 63 kilómetros y provocó la detención automática de seis trenes que circulaban por esa sección de la vía.

Ante la interrupción del sistema, el centro de control de Adif, ubicado en Atocha, asumió la gestión de la circulación. Sin embargo, los investigadores buscan esclarecer por qué se autorizó al AVE a reanudar su recorrido cuando el tren de Iryo seguía parado sobre las vías.

¿Cómo fue el accidente?

El accidente ocurrió la mañana del miércoles en la provincia de Toledo, entre las localidades de Mora, Orgaz y Urda.

Los trenes involucrados pertenecían a Renfe, empresa estatal española, e Iryo, y ambos cubrían la ruta entre Madrid y Sevilla. Tras la colisión, las autoridades suspendieron el servicio de alta velocidad entre la capital española y Andalucía.

De las víctimas mortales contabilizadas hasta el momento, 24 viajaban en el tren AVE de Renfe, mientras que otras 44 fueron localizadas en el convoy de Iryo, según información del Gobierno regional de Castilla-La Mancha.

El tren de Renfe transportaba a 393 pasajeros cuando impactó contra el de Iryo, que llevaba 151 personas y se encontraba detenido.

