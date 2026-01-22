Choque fatal en Zapopan, ZMG: Mujer muere tras accidente en carretera a Nogales

Un fatal choque provocó una intensa movilización de emergencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la madrugada de este jueves 22 de enero, luego de que una mujer perdiera la vida tras un violento accidente vial registrado en el municipio de Zapopan.

El choque ocurrió sobre la carretera a Nogales, a la altura del tramo conocido como La Primavera, donde automovilistas reportaron un accidente de gran magnitud contra un árbol del camellón central. A la llegada de las autoridades, el vehículo ya se encontraba completamente destrozado.

Paramédicos confirmaron que la conductora, una mujer de entre 25 y 30 años de edad, murió de manera instantánea al quedar prensada dentro de su automóvil. El impacto fue tan violento que no fue posible brindarle atención médica en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el fatal accidente habría ocurrido luego de que la automovilista perdiera el control del vehículo, presuntamente por circular a exceso de velocidad . La unidad salió del camino y se estrelló de frente contra uno de los árboles ubicados en el camellón de esta vía, considerada de alta peligrosidad.

Elementos de Protección Civil, bomberos de Zapopan y paramédicos de servicios de emergencia acudieron a la zona del accidente , donde se realizaron las maniobras para liberar el cuerpo de la víctima, el cual quedó atrapado entre los fierros retorcidos del automóvil compacto, de modelo atrasado.

La circulación en la carretera a Nogales se vio parcialmente afectada mientras se realizaban las labores de rescate y los peritajes correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro metropolitano para la necropsia de ley.

Autoridades confirmaron que personal de la Guardia Nacional quedó a cargo del peritaje para determinar con precisión las causas del accidente y deslindar responsabilidades. En el lugar, varias cruces colocadas a un costado del camino evidencian que este tramo ha sido escenario recurrente de choques fatales.

Accidentes fatales se repiten en Zapopan

Este choque se suma a otro accidente mortal registrado a inicios de semana en Zapopan, específicamente en la colonia Lomas de Zapopan, sobre el cruce de avenida Torremolinos y avenida de La Mancha.

En ese punto, una camioneta perdió el control en una curva y se impactó violentamente contra un árbol, arrancándolo desde la raíz. Paramédicos confirmaron que el conductor, un hombre de entre 40 y 45 años, murió de manera instantánea tras sufrir múltiples contusiones en cráneo, pecho y abdomen.

Ambos casos han vuelto a encender la alerta por la frecuencia de accidentes y choques fatales en vialidades de la ZMG, donde autoridades reiteran el llamado a respetar los límites de velocidad y extremar precauciones.