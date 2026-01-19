Fatal accidente en la ZMG: Hombre muere tras aparatoso choque contra árbol| VIDEO

Una trágica noche se vivió en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), marcada por un fatal accidente, un ataque armado y varios hechos que activaron operativos de emergencia, generando alerta y una intensa movilización de cuerpos de seguridad en distintos puntos de Jalisco.

Policías municipales, paramédicos, bomberos y peritos forenses atendieron múltiples reportes que dejaron personas sin vida, lesionados y daños materiales, en una jornada violenta que mantuvo en tensión a vecinos durante la madrugada.

Muere en accidente tras impactar contra un árbol en Zapopan de la ZMG

El primer hecho se registró en la colonia Lomas de Zapopan, sobre el cruce de avenida Torremolinos y avenida de La Mancha, donde una camioneta se impactó violentamente contra un árbol tras perder el control en una curva; el golpe fue tan fuerte que el árbol fue arrancado desde la raíz.

Paramédicos de Cruz Verde y policías municipales confirmaron que el conductor, un hombre de aproximadamente 40 a 45 años, ya no contaba con signos vitales. Presentaba múltiples contusiones en cráneo, pecho y abdomen, lo que habría provocado una muerte instantánea.

La zona fue acordonada para el peritaje y el cuerpo trasladado al anfiteatro de Medicina Forense de Jalisco.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA ÚLTIMA FOTO DE LIDYA: EMBARAZADA DE 9 MESES DESAPARECIÓ EN PUEBLA TRAS SER PERSEGUIDA EN CARRETERA ACAJETE-APANGO

🔴#IMPORTANTE | Un hombre perdió la vida tras chocar contra un árbol en la Col. Lomas de Zapopan.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/bHOQyOUmRY — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 19, 2026

Ataque armado deja un hombre sin vida en la colonia Miramar en la ZMG

Minutos después, se reportó un ataque armado en la colonia Miramar, en el municipio de Zapopan de la ZMG, específicamente en el cruce de Costa Chica y Puerto Ensenada. Tras el arribo de paramédicos y autoridades, fue localizado un hombre de 30 a 35 años con impacto de bala en la boca.

Durante la valoración médica se confirmó que la víctima ya había fallecido. El área fue acordonada para la preservación de indicios, mientras policías investigadores y peritos iniciaron las diligencias; hasta el momento, no se reportan detenidos ni se conoce el móvil de la agresión.

🔴#IMPORTANTE | Agreden con arma de fuego a un sujeto en calles de la Col. Miramar en el municipio de Zapopan.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/ffYRNlgCkw — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 19, 2026

Accidentes mantienen en alerta a cuerpos de emergencia en la ZMG

Otros accidentes viales se registraron durante la noche. En Periférico Nuevo, a la altura de la colonia El Fresno, ocurrió un choque frontal contra un vehículo compacto de modelo antiguo, dejando al conductor con lesiones de consideración.

🔴#IMPORTANTE | Se registró la volcadura de un vehículo sobre Periférico y Tabachines, el conductor no resultó con lesiones de gravedad.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/RaWn7cfY19 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) January 19, 2026

Además, sobre Periférico y Tabachines, se reportó la volcadura de un automóvil; el conductor resultó sin heridas de gravedad, aunque el percance movilizó a personal de emergencia.

Incendio en bodega de tarimas genera alarma vecinal en la ZMG

Finalmente, un intenso incendio consumió una bodega de tarimas en la colonia Nuevo Amanecer, en Zapopan, sobre calle Alborada y avenida Heroico Colegio Militar. Las llamas superaron los cuatro metros de altura, lo que provocó decenas de llamadas al '911'.

Bomberos de Zapopan solicitaron refuerzos, evacuaron viviendas cercanas y retiraron vehículos en riesgo. Tras 30 minutos de labores, el fuego fue controlado y no se reportaron personas lesionadas.