Patrulla provoca choque contra auto familiar durante persecución por robo de autopartes en la ZMG
Una patrulla de la policía provocó un choque en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) al impactar un auto familiar durante una persecución por robo de autopartes.
Una persecución por robo de autopartes terminó en un choque durante un operativo de emergencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) . Una patrulla de la policía provocó un aparatoso accidente tras impactar un auto familiar en la colonia La Loma, en Guadalajara; no hubo lesionados, pero sí daños materiales.
El percance ocurrió en la colonia La Loma, en Guadalajara , sobre la calle Pensador Mexicano al cruce con Jorge Bartolomé y Campos. De acuerdo con los primeros reportes, una patrulla que seguía a presuntos responsables de robo de autopartes embistió un automóvil donde viajaba una familia, incluido un menor de edad.
Pese al impacto, todos resultaron ilesos; el choque dejó únicamente afectaciones en las unidades involucradas.
Persecución policial culmina en Analco con un detenido y otro accidente
Tras el accidente en la colonia La Loma, la persecución continuó por varios kilómetros hasta el barrio de Analco. En el cruce de Antonio Bravo y Nicolás Bravo, el vehículo de los sospechosos se impactó contra un árbol y el portón de una finca.
En ese punto fue detenido un joven de 19 años, a quien se le aseguraron autopartes presuntamente robadas momentos antes en la colonia Jardín de la Paz. Un cómplice logró darse a la fuga; la escena quedó bajo resguardo para las diligencias correspondientes.
Daños materiales y atención a la familia afectada
Paramédicos y elementos de seguridad brindaron atención preventiva a la familia involucrada en el choque, confirmando que no había lesiones. Autoridades retiraron los vehículos y realizaron el peritaje para deslindar responsabilidades, mientras se normalizaba la circulación en la zona.
Automovilista pierde el control y provoca otro accidente sin lesionados graves en Zapopan
En un hecho distinto, se reportó un accidente sobre avenida López Mateos y camino a Santa Ana Tepetitlán, en la colonia Francisco Sarabia de Zapopan. El incidente no dejó lesionados de gravedad, aunque sí generó tráfico momentáneo.
Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución y a reportar cualquier actividad relacionada con robo de autopartes. En la ZMG, estos operativos buscan reducir delitos y prevenir accidentes durante persecuciones de alto riesgo.
