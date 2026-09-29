Árbol se desploma sobre dos automóviles en la Del Valle: Otras zonas con afectaciones en CDMX este martes | EN VIVO
La Ciudad de México comienza el día con la caída de un enorme árbol sobre dos vehículos en calles de la Del Valle; no se reportan personas lesionadas.
Toma precauciones. Las calles de la capital del país se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 29 de septiembre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Accidentes, socavones, baches e inundaciones este martes
Árbol se derriba sobre dos automóviles en la Del Valle
En las primeras horas de este 28 de septiembre 2026, se reportó la caída de un enorme árbol en calles de Enrique Rébsamen, casi esquina con San Borja, en la colonia del Valle Norte.
El arbusto de aproximadamente 10 metros se derribó sobre dos vehículos que estaban estacionados.
Afortunadamente no hay personas lesionadas, elementos de la policía capitalina, bomberos capitalinos también se encuentran ya laborando en el sitio.
#AlMomento 🌳 ¡Precaución en la colonia Del Valle Norte!— adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 29, 2026
Un pirul de unos 10 metros de largo cayó en la calle Enrique Rébsamen, alcaldía Benito Juárez, CDMX, y dañó dos vehículos estacionados.
🚨 Equipos de emergencia ya se movilizan en la zona; no se reportan personas… pic.twitter.com/U7IKF0vdsY