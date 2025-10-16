Logo InklusionSitio accesible
Esto se sabe de la muerte de Ace Frehley, guitarrista fundador de KISS

La música perdió a una leyenda: muere Ace Frehley, guitarrista fundador de KISS. Esto es lo que se sabe sobre su fallecimiento y el legado que deja.

El icónico “Spaceman” de KISS dejó un legado en la música.
El legendario guitarrista, de 74 años, estuvo hospitalizado tras sufrir una hemorragia cerebral.
Escrito por: Alejandra Gómez
El mundo del rock se viste de luto tras la muerte de Ace Frehley, legendario guitarrista y miembro fundador de KISS, quien falleció a los 74 años.

Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado en el que expresaron su profundo dolor y agradecimiento por el cariño recibido.

