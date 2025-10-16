Esto se sabe de la muerte de Ace Frehley, guitarrista fundador de KISS
La música perdió a una leyenda: muere Ace Frehley, guitarrista fundador de KISS. Esto es lo que se sabe sobre su fallecimiento y el legado que deja.
El mundo del rock se viste de luto tras la muerte de Ace Frehley, legendario guitarrista y miembro fundador de KISS, quien falleció a los 74 años.
Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado en el que expresaron su profundo dolor y agradecimiento por el cariño recibido.
#ÚLTIMAHORA | 🚨Fallece Ace Frehley, legendario guitarrista de #KISS y eterno “Spaceman”.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 16, 2025
Tenía 74 años. Ícono del rock de los 70 y figura clave en la historia de la banda, dejó una huella imborrable en generaciones de músicos. pic.twitter.com/L3N8rvEGqm