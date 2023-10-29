Panteón Rococó, Maldita Vecindad y más: Conciertos para celebrar el Día de Muertos en CDMX

¡El Día de Muertos 2023 apenas comienza! Es momento de recordar y homenajear a nuestros difuntos y para seguir moviendo el esqueleto, la Ciudad de México (CDMX) tiene preparadas increíbles actividades como conciertos, festivales, exposiciones, entre otros, ¿qué podemos esperar durante el fin de semana? Te contamos todo lo que tienes que saber.

Estos son los conciertos que habrá en la CDMX por el Día de Muertos

‘Días de Panteón’ - Panteón Rococó

Comenzando por los ‘Días de Panteón’ a cargo de la legendaria banda de Ska: Panteón Rococó. El evento tendrá lugar en el Parque Bicentenario situado al norte de la Ciudad de México, durante los días sábado 28 de octubre y domingo 29.

Panteón Rococó nos traerá un espectáculo que ha prometido cerrar con dos bandas invitadas adicionales, ¿qué esperas?

Día de muertos con La Maldita Vecindad

Otro de los conciertos imperdibles durante estas fechas es el ya tradicional ‘Día de muertos con La Maldita Vecindad’, aunque para la edición 2023 tienen preparada una sorpresa muy especial para sus fans porque tendrán 10 bandas invitadas, entre las que se encuentran:



Son Rompe Pera con cumbia

Sekta Core con Ska-Core

Lost Acapulco con Surf

Los Cojelones y Salón Victoria con más rock y ska

El evento tendrá lugar este sábado 28 de octubre en el Velódromo Olímpico Agustín Melgar ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza de la CDMX.

¿Lo mejor? Durante el concierto habrá pan de muerto, ponche, comida y una mega ofrenda para que cualquiera de los visitantes pueda colocar la foto de su difunto.

¿Qué otras actividades habrá en la CDMX para celebrar?

Si lo tuyo no es tanto la música, también habrá otras actividades para festejar en la Ciudad de México como el Festival de las Flores de Cempasúchil, un evento ubicado en el Ángel de la Independencia hasta el 31 de octubre. El horario será de 10:00 hasta las 20:00 horas.

Otra excelente opción será acudir al Zócalo capitalino, donde la decoración por el Día de Muertos sale a relucir al iluminar la plancha con la imagen de nuestros difuntos.