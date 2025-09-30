El senador Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica debido a la revelación de sus ingresos por actividades privadas durante 2025, que ascienden a 24 millones de pesos, según sus propias declaraciones.

Adán Augusto López asegura que sus ingresos provienen principalmente de la ganadería

López ha explicado que gran parte de sus ganancias provienen de la ganadería, actividad en la que asegura concentrarse para “evitar conflictos de interés”.

En entrevista, mencionó que recibe pagos vinculados al manejo de aproximadamente 150 cabezas de ganado mensualmente. Esta situación se suma a su trabajo como asesor jurídico, por el cual ha recibido remuneraciones que, en días específicos, han alcanzado hasta 900 mil pesos.

El senador afirmó:

“Me concentré, como lo informé, en el asunto de la ganadería, precisamente para evitar la posibilidad de un conflicto de interés… Mes con mes embarcan un promedio de 150 cabezas de ganado.”

PRI y Movimiento Ciudadano exigen aclarar ingresos y actividad privada del senador

La oposición ha cuestionado la combinación de roles de López como senador, asesor privado y ganadero, señalando posibles conflictos de interés y afectación a la imagen de Morena.

Alejandro Moreno, coordinador de la bancada del PRI, calificó la situación como un ejemplo de corrupción y desprestigio del partido. Por su parte, Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, señaló la necesidad de aclarar los pagos recibidos y la declaración de impuestos correspondiente.

Castañeda indicó:

“Me parece que lo del pago de los impuestos es una duda razonable, como también lo es el potencial conflicto de interés de los depósitos que ha recibido de una empresa que aparentemente fue proveedor en su gobierno.”

Expertos y oposición exigen transparencia sobre ingresos y relaciones de Adán Augusto López

Mientras el senador enfrenta cuestionamientos públicos, se reporta que Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal La Barredora y vinculado a López en redes de amistad, solicitó un amparo ante órdenes de aprehensión pendientes. Este hecho agrega una dimensión adicional de controversia a la figura del legislador.

En medio de la atención mediática, expertos y legisladores de la oposición coinciden en que la transparencia sobre los ingresos y actividades privadas del senador es clave para evitar conflictos de interés y garantizar la confianza pública.