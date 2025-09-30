¿Un lastre para Morena? Esto dijo Monreal sobre Adán Augusto López

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que suhomólogo en el Senado, Adán Augusto López, no representa un obstáculo para el movimiento tras los señalamientos con Hernán Bemúdez Requena.

Durante una conferencia de prensa posterior a la reunión de la Junta de Coordinación Política, Monreal fue cuestionado sobre los señalamientos que pesan contra el exgobernador de Tabasco, quien ha sido señalado por presunta protección a la organización criminal conocida como La Barredora y por supuestamente haber recibido ingresos de 70 millones de pesos en dos años.

“Él no es un lastre para nosotros, es una persona que respetamos y que siempre vamos a expresar nuestra solidaridad con él”, declaró Monreal.

Monreal reacciona a comentarios sobre Adán Augusto

El legislador precisó que Morena no actúa como defensor jurídico de ninguno de sus integrantes y que, en caso de existir una acusación formal, será el Ministerio Público el encargado de proceder conforme a la ley.

“No es un orgullo, pero tampoco un lastre”, comentó.

Monreal fue insistido por reporteros sobre si Morena se siente “orgulloso” de López Hernández. El diputado respondió con cautela: “Yo no dije eso… no es un lastre y para nosotros merece respeto”.

No solo Adán Augusto López es un lastre, todo Morena lo es. Es el partido del Huachicol Fiscal y de La Barredora. pic.twitter.com/XIXixhtuoT — José Díaz (@JJDiazMachuca) September 29, 2025

Monreal y García Harfuch preparan comparecencia sobre seguridad ante el Congreso

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que “el país está más seguro”. La declaración la dio tras reunirse en la Ciudad de México con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien afinó los detalles de la próxima comparecencia del funcionario ante la Junta de Coordinación Política, programada para el 27 de octubre.

Monreal explicó que en el encuentro se abordó el diagnóstico que García Harfuch presentará al Congreso en materia de seguridad. Según el legislador, dicho informe se caracteriza por ser realista y reflejar resultados positivos en la estrategia de seguridad pública.