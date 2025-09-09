Se intensifican las diferencias entre PT y Morena: ¿Qué sucede en Tabasco?

Las tensiones entre el Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aliados clave en la Cuarta Transformación, han llegado a un punto crítico. Lo que parecía una relación sólida, ahora muestra grietas significativas, evidenciadas por un reciente conflicto en Tabasco y un contundente reclamo en el Congreso federal.

El foco de la disputa se centra en el caso de Hiram Llergo, coordinador de asesores del PT en el Congreso de Tabasco. Llergo fue detenido y encarcelado bajo el presunto delito de asociación delictuosa. Aunque logró su libertad provisional gracias a un recurso legal para llevar el proceso fuera de la prisión, el incidente escaló las tensiones entre ambos partidos a nivel nacional.

Reginaldo Sandoval estalla contra Morena: “No debe haber presos políticos”

Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT, en la Cámara de Diputados, aprovechó la coyuntura para reprochar públicamente la situación, enviando un mensaje directo a sus aliados de Morena.

En una declaración, Sandoval criticó duramente el arresto de su compañero, calificándolo como un acto injusto. “En la 4T no debe haber presos políticos ni delitos inventados trátese del estado que se trate, la instancia estatal o federal”, afirmó, desmarcándose de la supuesta política de cero impunidad que defiende el gobierno en turno.

El legislador del PT no solo exigió justicia para Llergo, sino que también felicitó a su partido en Tabasco por “ponerse del lado de las víctimas” y no ceder ante las presiones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial locales. Esta postura evidencia una creciente autonomía del PT, que parece dispuesto a defender a sus miembros, incluso si eso significa confrontar a sus socios de coalición.

💥 ¡AUMENTA LA TENSIÓN ENTRE MORENA Y EL PT! 💥



El arresto y posterior liberación de Hiram Llergo, coordinador de asesores del PT en el Congreso de Tabasco, ha desatado una fuerte polémica.



El líder del PT, Reginaldo Sandoval, acusó a Morena de usar a la autoridad para… pic.twitter.com/XmZ22tVrZ9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 9, 2025

Cabe señalar que el conflicto y las diferencias ideológicas entre el PT y Morena representa un futuro inestable de cara a las próximas elecciones de 2027. Recientemente, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció una posible ruptura también con su aliado guinda.