Ciudades imposibles en la Luna: Científicos advierten que no hay agua en el satélite para para sostener una civilización

El entusiasmo por expandir la huella humana más allá de la Tierra choca de frente con una triste e implacable realidad matemática: la Luna no tiene suficiente agua para sostener grandes metrópolis.

Mientras los planes de multimillonarios y agencias espaciales proyectan asentamientos industriales y colonias autosuficientes en el satélite natural, un riguroso análisis publicado en la revista Frontiers in Space Technologies por los investigadores Martin Elvis y Jonathan McDowell pone los pies sobre la tierra al demostrar que el supuesto "tesoro de hielo" acumulado en los cráteres polares es, en realidad, un recurso sumamente limitado para el futuro urbano de la humanidad.

¿Por qué no alcanza el agua de la Luna para sobrevivir?

Durante años, la localización estimada de mil millones de toneladas de agua congelada en las regiones permanentemente sombreadas cerca de los polos lunares alimentó la narrativa de que el satélite funcionaría como un puerto libre para la exploración del sistema solar.

Sin embargo, al calcular los volúmenes de consumo que requeriría una urbe de un millón de habitantes, considerando necesidades básicas de higiene, producción de alimentos, riego agrícola y la indispensable generación de aire y combustible para cohetes, el panorama cambia drásticamente.

Incluso operando con sistemas de reciclaje avanzados similares a los de la Estación Espacial Internacional (98% de eficiencia), ese vasto depósito de líquido se evaporaría por completo en poco más de un siglo.

El límite matemático de la expansión espacial

Para dimensionar el problema, los especialistas explican que mil millones de toneladas equivalen volumétricamente a un kilómetro cúbico, una cantidad que suena monumental pero que se desvanece ante las demandas operativas de una población urbana estable.

Si el consumo individual imita los estándares terrestres y se le suma la actividad industrial y agrícola necesaria para mantener viva a una comunidad metropolitana, los cálculos demuestran que las reservas se agotarían en un abrir y cerrar de ojos histórico.

¿Cómo sí se podría "´poblar" la Luna?

Las opciones para superar este bloqueo natural son sumamente complejas: requerirían multiplicar por diez la eficiencia en la reutilización del recurso, un desafío tecnológico extraordinario para comunidades cerradas, o bien iniciar un costoso sistema de importación masiva de agua transportada desde asteroides lejanos.

Ante este escenario, los autores sugieren que el futuro de la presencia humana en el espacio cercano no pasa por la construcción de grandes urbes futuristas, sino por instalaciones científicas de escala modesta, comparables a las bases de investigación que operan en la Antártida.

La fantasía de convertir al satélite en un nuevo continente urbanizado tropieza con los límites físicos naturales del cosmos, es decir, la supervivencia fuera de nuestro planeta depende más de la rigurosa contabilidad de cada gota disponible.

