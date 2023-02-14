Proponen que aerolíneas den alimentos gratis si el vuelo rebasa la hora

En la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa para que a los pasajeros las aerolíneas les ofrezcan bebidas y alimentos gratis cuando los vuelos, tanto nacionales como internacionales sean mayores a una hora.

La propuesta pertenece a Yessenia Leticia Olua, de Morena, quien planteó adicionar el artículo 47 Bis a la Ley de Aviación Civil, la cual ya se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para que se analizara y dictaminara.

La legisladora argumentó que su iniciativa sobre las aerolíneas surge tras las quejas de pasajeros que a través de redes sociales interponen quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por la sobreventa de boletos, cobros excesivos para documentar las maletas en bodegas y servicios ocultos al comprar en línea o los costos de los alimentos en el avión.

La legisladora de Morena explicó que en la ley no se contempla la venta de alimentos durante el viaje, por lo que se regirán a través de las leyes Vías Generales de Comunicación, General de Bienes Nacionales, Federal de Procedimiento Administrativo y los códigos de Comercio Civil Federal y Federal de Procedimientos Civiles.

La legisladora argumentó que debido a los vacíos legales entre lo que dice la ley y lo que aplican las aerolíneas es necesaria su propuesta.

¿Cómo sé si mi vuelo incluye comida?

Las aerolíneas de primera clase internacionales ofrecen servicio de alimentos gratis a sus pasajeros, aunque algunas aerolíneas nacionales ofrecen botanas y bebidas en vuelos de una hora, sin embargo, en otras aerolíneas el pasaje no incluye ningún alimento.

De acuerdo con la Profeco, entre los derechos que tienen los pasajeros al viajar según la Ley de Aviación Civil y de Protección al consumidor, las aerolíneas deben dar a conocer la siguiente información, sobre los alimentos:

✈️Te damos a conocer tus derechos al viajar en avión.📜



✔️Infórmate y evita abusos por parte de las aerolíneas.



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*Información. El pasajero tiene derecho a un trato digno y a contar con un alto nivel de información por parte de la aerolínea.

*Tarifas y precios. Las aerolíneas deben de dar a conocer los términos y condiciones aplicables al momento de adquirir el boleto, tales como tarifas, comisiones, impuestos y algún otro cargo, además debe de respetar las tarifas y restricciones.

*Servicios adicionales. Las aerolíneas pueden ofrecer algún servicio al momento de la compra, pero no obligar al usuario a adquirirlo, tales como seguros o asistencia y tampoco puede realizar cargos adicionales en la compra del boleto.