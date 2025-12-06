La marcha convocada por el oficialismo no solo detuvo la circulación en el Centro Histórico de la Ciudad de México; también frenó por completo la actividad económica de quienes dependen diariamente del flujo constante de gente en la zona.

Así se vivió la marcha del oficialismo en el Centro Histórico de la CDMX

Artesanos, comerciantes y trabajadores reportaron pérdidas, retrasos y una jornada en la que las ventas simplemente no llegaron.

No solo las calles del Centro Histórico, en la CDMX, se detuvieron debido a la marcha convocada por el oficialismo.

La economía de muchas personas que trabajan en las inmediaciones del primer cuadro de la Ciudad de México también se vio afectada por el evento.

“Pues ni hay trabajo, simple y llanamente no hay carros, ¿qué se hace? Pues aguantar la risa”, dijo Filiberto Nieto, electromecánico.

Monserrat es una artesana de Oaxaca, la preocupación asoma en su mirada porque hoy, no llegó a vender sus productos.

“Con el tráfico, todo está cerrado, no hay paso por ningún lado y pues tengo que ir hasta Balderas y Juárez a trabajar y pues no puedo pasar”, dijo Monserrat Mateo, artesana.

Marina vende tamales sobre eje central, esta “movilización” paralizó sus ventas, este sábado se le quedó la mercancía.

“Vienen tirando basura, cierran lo que es las vías alternas por dónde viene la gente, entonces no, no vendemos lo que tenemos que vender. Termino antes, a las 9:30 termino mi venta, pero ahorita vea la hora que es y todavía tengo producto”, Dijo Mariana Hernández, comerciante.

Así lució Eje Central, una de las calles con mayor actividad comercial de la ciudad, completamente vacía, las cortinas cerradas.

“Pues si me afecta porque este tiempo en el que estoy caminando, pues yo tengo que hacer cosas y pues ya perdí todo ese tiempo, ya tengo, pues no sé cómo unos 20 minutos caminando”, dijo Estela Zamora, transeúnte.

Marcha oficialista entorpece la economía en el Centro Histórico

Camiones y camiones abarrotados de personas con pancartas, banderas y gorras, ocupando espacios públicos, entorpeciendo la circulación.

“Los camiones que están aquí es gente que está pagada para que la vayan a apoyar, estamos mal gobernados, señor”, dijo Teresa González, transeúnte.