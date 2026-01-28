A un mes del descarrilamiento, el Tren Interoceánico sigue envuelto en dudas

A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico , especialistas en infraestructura ferroviaria advierten que la información oficial difundida hasta ahora es insuficiente, pues deja sin aclarar el estado de las vías, la compatibilidad de los vagones y posibles responsabilidades más allá del maquinista.

¿Qué pasó con el Tren Interoceánico?

Especialistas en infraestructura ferroviaria afirman que la información dada a conocer hasta hoy se queda corta.

“No han tocado, digamos áreas en donde pudiera haber responsabilidades para funcionarios o bien el mantenimiento actual de la vía y de los carros, de eso no tuvimos evidencia”, dijo Eduardo Ramírez Cato, ingeniero civil especialista en infraestructura.

Según el reporte de la Fiscalía General de la República , “el maquinista aceleró considerablemente hasta el lugar del siniestro”, pero eso sería solo un eslabón de una larga cadena de responsabilidades.

“Si el conductor conocía la velocidad, porque de pronto no hay un centro de control que reconozca o que identifique con toda esa visión, qué es lo que está pasando”, mencionó Manuel del Moral, consulto en transporte de la Universidad Iberoamericana.

¿Y la verdad sobre el descarrilamiento del tren?

Descarrilada también está la información detallada y urgente sobre la situación de los rieles. ¿Eran nuevos o usados?, ¿que desgaste tenían?

Otro punto medular, advierten, son las dudas que aún quedan sobre la compatibilidad entre vagones y vías: “De lo que dudo es que la longitud, la naturaleza misma de los carros, inscribirla en una naturaleza propia de una vía de 1907 y en el tramo quizá más complicado, tiene una de las curvas más cerradas de todo el tramo, pues evidentemente no son compatibles”, explicó, Eduardo Ramírez Cato, ingeniero civil especialista en infraestructura.

Vagones estadounidenses que datan de la década de los 70, es solo a través de sitios especializados como el británico The Railway Hub, donde se han podido conocer algunos detalles de esa adquisición. Porque aquí toda esa información quedó bajo llave tras etiquetarse como un asunto de seguridad nacional.