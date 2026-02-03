Cuenta regresiva para la CURP Biométrica: Más trámites y menos certezas para los ciudadanos

El inicio de febrero marca una cuenta regresiva para la obtención de la CURP biométrica, un documento que trae consigo una cascada de nuevos trámites donde será obligatorio presentarla. Sin embargo, esta medida representa un reto de vigilancia y seguridad que agobia especialmente a los adultos mayores y genera incertidumbre sobre el manejo de datos.

Ciudadanos no confían: “Nos quieren tener más controlados”

Para ciudadanos como Patricia Balderas, ama de casa, la desconfianza radica en “poner todos los huevos en una sola canasta”. Ella cuestiona la necesidad de este nuevo requisito, recordando intentos fallidos anteriores:

CURP biométrica, ¿cómo cambiará la identificación en México?

“Yo creo que la que teníamos era más que suficiente... y ahorita salen con esto. Luego ya habían salido con lo del teléfono y el chip”, comentó. Por su parte, Lilia Galván señala que la credencial del INE ya cumple con la función de identificación con fotografía y huella, por lo que percibe esta medida como un exceso de control estatal:

“Toda la información la tenemos en el INE ... entonces, pues sí, como que ya nos quieren tener más controlados, más vigilados”.

Leopoldo Maldonado, Director Regional de Artículo 19, advierte que el uso forzoso de la CURP biométrica ante entidades públicas y privadas generará una “trazabilidad” total de la vida de las personas.

“De todo lo que hacemos, hasta ir a comprar a la tiendita unos cigarros o unos dulces, puede llegarse a ese extremo”, alertó sobre el nivel de vigilancia.

¿Datos seguros? El gobierno no protege la información

A la preocupación por el control excesivo se suman los antecedentes de recientes ciberataques y hackeos a bases de datos gubernamentales (como el SAT o Salud), lo que pone en duda si es buena idea “aventar” los datos biométricos de millones de mexicanos a una bolsa que parece no tener fondo.

Gigi Agassini, consultora internacional en ciberseguridad, critica la falta de transparencia en la gestión de crisis por parte de las autoridades:

“Decir públicamente: sí nos pasó, estamos investigando... y estamos tomando estas medidas”, es lo que falta, señaló, en lugar de minimizar los hechos.

Para los expertos, la CURP biométrica es solo un brazo de un “pulpo con tentáculos vigilantes”. Según Maldonado, este documento estará interconectado con registros públicos y privados, conformando una segunda “plataforma central de inteligencia” que pondrá la información de los ciudadanos a disposición de las autoridades en tiempo real.