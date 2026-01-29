El blindaje del Grupo Tabasco: Sin investigaciones, delitos de sus líderes comienzan a quedar en el olvido

Con Morena afianzado en el poder, las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias parecen rebotar sin causar daño en la cúpula del llamado “Grupo Tabasco”. Pese a los señalamientos mediáticos y las denuncias públicas, la realidad judicial es una sola: ninguno de sus líderes está siendo investigado por autoridad local o federal alguna.

La situación es más grave de lo que parece a simple vista. No solo se trata de falta de voluntad política, sino de una estrategia legal donde el tiempo es el mejor aliado de la impunidad.

La trampa del reloj: Delitos con fecha de caducidad

Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), advierte sobre un fenómeno silencioso pero devastador: la prescripción de los delitos. En México, las faltas administrativas y penales como el enriquecimiento ilícito o el tráfico de influencias tienen “fecha de caducidad”.

“Estos delitos empiezan a prescribir en ventanas que van desde los tres a los siete años. Pues este gobierno ( la 4T ) ya lleva siete años en el poder; entonces, conforme vaya avanzando el tiempo, hoy ya no podemos perseguir algunos de los delitos que sucedieron en el 2019", explica el especialista.

La lógica es perversa, pero efectiva: si no se abre una carpeta de investigación a tiempo, “no importa lo que hayan hecho, ese delito ya no se puede perseguir”.

Adán Augusto y el “mandamás” son intocables

Bajo este esquema, figuras clave como el “Mandamás de Palenque”, sus hijos y su hermano viven tranquilos, viendo cómo el calendario borra cualquier posibilidad de enfrentar a la justicia.

El caso más emblemático es el de Adán Augusto López Hernández. El exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco (cargo que dejó en 2021) no cuenta con una sola investigación abierta en su estado natal ni a nivel federal. Esto beneficia directamente a su círculo cercano, incluido su exjefe de policía, Hernán Bermúdez Requena, personaje señalado por diversos vínculos oscuros.

“Hoy la única área de riesgo, que es la investigación con Hernán Bermúdez, está si no congelada, acotada a que sus efectos no toquen a nadie más”, sentencia Núñez.

El fortalecimiento de la impunidad

Lejos de debilitarse por los escándalos, el “ Grupo Tabasco ” está más fuerte que nunca. Cada día que pasa sin que se finque una responsabilidad es un día ganado a la ley. Lo que se consolida en el país no es solo un grupo político, sino un blindaje de impunidad que garantiza que los abusos del pasado queden, legalmente, en el olvido.