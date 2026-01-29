Sabotaje en la Cuauhtémoc: Rojo de la Vega denuncia que camiones del Gobierno CDMX tiran basura a propósito

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, denunció públicamente una operación de sabotaje supuestamente orquestada desde el Gobierno de la Ciudad de México , acusando que camiones oficiales son utilizados para tirar basura deliberadamente y generar una crisis de servicios públicos.

Bajo la premisa de que “Morena solo ve la basura en el ojo ajeno”, la edil exhibió el modus operandi: vehículos del gobierno central ensucian las calles por la noche, para que al día siguiente, operadores políticos del oficialismo reclamen la falta de limpieza.

“Es evidente que alguien del gobierno de la Ciudad, de Morena, está tratando de sacar ventaja política. Porque primero van y ensucian, y después, ellos mismos nos reclaman que las calles están sucias”, sentenció Rojo de la Vega.

Cables cortados y vandalismo: La “Operación sabotaje”

Para la alcaldesa, el tema de la basura es solo la punta del iceberg de una estrategia de desgaste sistemático, pues denunció que el sabotaje incluye daños a la infraestructura urbana y a programas insignia de su administración desde hace tiempo.

Hoy les traigo una nueva 🙄 pic.twitter.com/kJObpGbp7r — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) January 27, 2026

“Hemos detectado cortes de cables de alumbrado público con nuestro ‘Brilla Cuauhtémoc’, hemos detectado intentos de vandalizar obras recién inauguradas”, afirmó.

Al ser cuestionada sobre el origen de estos ataques, fue contundente: “Si me considero perseguida política de Morena , me considero perseguida política del sistema corrupto”.

Oposición cierra filas: “Están desesperados”

La denuncia provocó una reacción inmediata de los partidos que integran la alianza opositora. Juan Pablo Beltrán, concejal del PRI, aseguró que estas tácticas responden al miedo de Morena ante la pérdida de popularidad.

“Yo creo que desde el oficialismo ya están desesperados, saben y se ven las encuestas que los alcaldes con mayor percepción de buen gobierno son los alcaldes del PRI y del PAN. Hoy el tema de la persecución política es verdaderamente real”, señaló Beltrán.Por su parte, Andrés Atayde, Coordinador de los Congresistas del PAN en la CDMX, exigió al partido guinda dejar de “hacer maldades” y concentrarse en sus responsabilidades.

“Es tiempo de decirle a Morena que gobierne bien sus alcaldías... y que agarre bien el timón del país; son también gobierno y han salido datos del empleo, de cómo la economía no viene creciendo”, puntualizó el panista.

La “guerra de la basura” no se quedará en declaraciones. Alessandra Rojo de la Vega confirmó que ya presentó una serie de denuncias penales y administrativas para que las autoridades investiguen y sancionen a quienes están utilizando recursos públicos para ensuciar la alcaldía y sabotear su gestión.