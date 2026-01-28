Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar bajo la lupa de la FGR

Ha pasado casi una semana desde que la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción solicitó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, separarse de su cargo mientras la FGR investiga a su ahora exesposo, Carlos Torres, por presuntos actos de corrupción. Torres fue coordinador de proyectos estratégicos del gobierno estatal sin recibir sueldo, pero con poder de decisión.

Carlos Torres investigado por corrupción

La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción solicitará a la gobernadora de Baja California separarse de su cargo mientras investigan a su ahora exesposo por corrupción.

“Era su subordinado, a pesar de que no recibiera sueldo del gobierno, él era subordinado y eso en sí mismo ya es una relación que podría estar contaminada por un posible conflicto de interés”, dijo Vania Pérez, Sistema Nacional Anticorrupción.

Y es hora de que no ha pasado nada. Carlos Torres era coordinador de proyectos estratégicos de la entidad cuando estaba casado con Marina del Pilar Ávila, no tenía un sueldo, pero sí poder.

Hoy la Fiscalía General de la República lo investiga por tráfico de armas, drogas y lavado de dinero. “No podemos seguir permitiendo que haya servidores públicos que metan a su familia a trabajar a los lugares a donde ejercen sus labores”, mencionó Vania Pérez, Sistema Nacional Anticorrupción.

La gobernadora dice que no sabía lo que hacía en ese entonces su esposo y subalterno, sin embargo, las alarmas se prendieron hace casi un año, cuando Estados Unidos les cancelo la visa a los dos.

Carlos Torres renuncia a su cargo

Semanas después, Carlos Torres renuncio a su cargo y le pidió el divorcio, hoy la gobernadora del pleno se lava las manos.

“Tenemos el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción, a vivir en un buen gobierno y además a reclamar esos derechos”, dijo Vania Pérez, Sistema Nacional Anticorrupción.

Vania Pérez no cede, advierte que el país necesita certezas, no polarización y que los mexicanos merecemos gobernantes comprometidos, no proyectos personalistas.