¿Cómo saber si estoy afiliado a un partido político? Paso a paso para darte de baja

Estar inscrito en el padrón de militantes de un partido político sin haber dado tu consentimiento es una situación más común de lo que se piensa en México. El Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con herramientas públicas que permiten a cualquier ciudadano verificar su estatus y, en caso de aparecer registrado en alguna fuerza política sin tu autorización o si simplemente deseas renunciar a tu militancia, ejercer tu derecho a solicitar la baja definitiva de sus listas oficiales en cualquier momento.

¿Quieres revisar tu afiliación partidista y solicitar tu baja? ☝️



Verifica tu estatus en el sistema del INE con tu Clave de Elector, descarga tu comprobante y acude al módulo. El partido tiene 11 días hábiles para tramitarlo. 🗓️



Protege tus derechos: https://t.co/EMOS3nqOrX pic.twitter.com/tvOwOPZZN0 — @INEMexico (@INEMexico) September 10, 2026

¿Cómo saber si estoy afiliado a un partido político y cómo darme de baja?

El procedimiento es gratuito, personal y muy sencillo de realizar. A continuación te compartimos el paso a paso detallado para consultar tu información en el sistema del INE y preparar la documentación necesaria para tramitar tu desafiliación ante las instancias correspondientes:



Verifica tu estatus en el sistema: Ingresa al sistema de consulta Obtén tu comprobante de búsqueda: En caso de aparecer afiliado, genera y descarga el comprobante de la consulta en formato PDF como respaldo de tu registro actual. Prepara tu documentación: Redacta un escrito libre de solicitud de baja o descarga el formato oficial en el portal. Asegúrate de incluir tu nombre completo, domicilio, clave de elector y tu firma autógrafa; además, adjunta una copia fotostática legible por ambos lados de tu credencial para votar Entrega la solicitud: Presenta tu expediente físico directamente en las oficinas estatales o municipales del partido político del que deseas desvincularte. Si lo prefieres, puedes entregarlo en el Módulo de Atención Ciudadana, la Junta Local o Distrital del INE (para partidos nacionales) o en el instituto electoral de tu entidad (para partidos locales), instituciones que tienen la obligación legal de canalizar tu petición. Espera la resolución: Tras presentar la solicitud, deberás esperar un plazo de 11 días hábiles para volver a ingresar al sistema del INE y confirmar que el partido político haya cancelado definitivamente tus datos de su padrón.

¡Listo! Ahora conoces cómo saber si estás afiliado a un partido político en el marco de las elecciones 2027.