¿Qué productos mexicanos están bajo la lupa de Estados Unidos? Aguacates, lechuga y jalapeños encabezan la lista

Aguacates, lechuga y chiles jalapeños han estado en el centro de distintos señalamientos y medidas sanitarias por parte de las autoridades de Estados Unidos en las últimas semanas.

Mientras los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) mantienen una alerta por un brote de Salmonella presuntamente relacionado con jalapeños de Sinaloa y continúa la suspensión de exportaciones de aguacate por el retiro de inspectores, además de que las autoridades mexicanas dieron a conocer que los análisis a lechugas y agua de una planta de Taylos Farms dieron negativo para Cyclospora cayetanensis y doliformes fecales.

¿Por qué Estados Unidos emitió una alerta por los jalapeños de México?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), emitieron una alerta sanitaria urgente por un brote de Salmonella presuntamente relacionados con chiles jalapeños frescos procedentes de Sinaloa.

Por lo que se pidió a los consumidores, distribuidores y comercios no consumir, vender ni servir estos productos. Hasta el momento se reportan 345 contagios en 27 estados, 36 personas hospitalizadas y ningún fallecimiento.

🌶️🚨Un lote de chiles jalapeños fue retirado de forma preventiva en #EU después de que se detectara una posible relación con un brote de salmonela que ya suma 110 casos.



La medida fue implementada por varios restaurantes y establecimientos que recibieron el mismo producto.… pic.twitter.com/kg5zsLIB4k — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 5, 2026

Por su parte la FDA rastreó los lotes hasta Sinaloa y señaló que dieron distribuidos principalmente al sector mayorista y restaurantero por Coast Citrus Distributors, empresa que inició el retiro del mercado.

¿Qué revelaron los análisis sobre la lechuga mexicana investigada?

Otro producto a parte del jalapeño, la lechuga ha estado en debate durante las últimas semanas. La Secretaría de Salud informó que los análisis realizados por Cofepris y laboratorios nacionales a las lechugas y al agua de la planta de Taylor Famrs en México resultaron negativos.

Informaron que no se detectó la presencia de Cyclospora cayetanensis ni de coliformes fecales. Además, la empresa presentó evidencia de controles de proceso en toda la cadena de producción y de sistemas de gestión de inocuidad basados en recomendaciones internacionales.

#ComunicadoSalud



Casos de ciclosporiasis no representan un brote: Secretaría de Salud



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Los análisis realizados por México y Estados Unidos, tampoco identificaron la presencia de Cyclospora cayetanensis en las muestras recolectadas en la empacadora investigada.

En México se han registrado 33 casos de ciclosporiasis, los cuales forman parte del monitoreo permanente que realizan las autoridades sanitarias.

Autoridades de salud explicaron que estos casos representan aproximadamente el 0.00002% de la población mexicana, por lo que la vigilancia epidemiológica continúa activa en el territorio nacional.

¿Por qué el aguacate entra en discusión con Estados Unidos?

El retiro de inspectores estadounidenses de las empacadoras de Michoacán provocó la suspensión de las exportaciones de aguacate hacia Estados Unidos.

La medida puede poner en riesgo el envío de más de 3 mil toneladas diarias del fruto. Y se estima que las pérdidas ascienden a más de 159 millones de pesos por cada día sin exportaciones.

Tras dos días de suspensión, las afectaciones económicas acumuladas rondan los 310 millones de pesos.