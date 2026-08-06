Salud confirma 33 casos de Cyclospora en México: ¿en qué estado se reportan los brotes de diarrea explosiva?

La Secretaría de Salud informó que en México se han confirmado 33 casos de Cyclospora cayetanensis, un parásito que puede causar una infección intestinal conocida como ciclosporiasis.

¿Dónde se presentan los 33 casos de cyclospora en México?

La vigilancia epidemiológica para Cyclospora cayetanensis permanece activa en México. La Secretaría de Salud informó que hasta el momento se han identificado 33 casos confirmados distribuidos en diferentes estados, los cuales continúan bajo seguimiento de acuerdo con los protocolos nacionales.

¿Qué estados están bajo investigación por posibles casos de Cayclospora?

Las autoridades sanitarias mantienen investigaciones en Guanajuato y Quintana Roo. En Guanajuato se realizaron verificaciones en una empacadora señalada por autoridades estadounidenses como posible fuente de un brote.

Mientras que en Quintana Roo se llevaron a cabo inspecciones en hoteles tras la notificación de casos en viajeros provenientes del Reino Unido.

Como parte de las investigaciones relacionadas con el brote de diarrea explosiva en Estados Unidos, autoridades mexicanas realizaron visitas de verificación, revisión documental, rastreabilidad de productos y toma de muestras en una empacadora identificada como posible origen del brote.

Hasta el momento, los análisis hechos por México y Estados Unidos no han identificado la presencia de Cyclospora cayetanensis en las muestras recolectadas en la empacadora investigada.

Tras la alerta emitida por autoridades sanitarias del Reino Unido sobre viajeros con antecedentes de estanca en la Riviera Maya, Cofepris y la Dirección General de Epidemiología desplegaron cinco brigadas que realizaron verificaciones sanitarias en 16 hoteles de Quintana Roo.

Las visitas de campo terminaron el 4 de agosto y actualmente los laboratorios continúan con el procesamiento de las muestras recolectadas.

¿Qué es la ciclosporiasis y cómo se contagia?

La ciclosporiasis es una enfermedad causada por un parásito que llega al intestino por medio de los alimentos o agua contaminada con material fecal que contiene el parásito.

Esta enfermedad intestinal no se trasmite de persona a personas. Los síntomas suelen aparecer entre dos días a dos semanas después, todo depende de la persona afectada.

