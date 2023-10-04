Marina toma el control de un sitio de taxis en la Terminal 1 del AICM

A partir de las 9:30 de la mañana de este miércoles 4 de octubre, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) auxiliaron a las autoridades de la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), concretamente en mostradores de la Terminal 1, por una situación con el Sitio 300 de taxis que operan en el lugar.

Tras asegurar la zona y regresar las instalaciones de los mostradores a las autoridades aeroportuarias, los mismos miembros de la Marina mantienen cerradas las Puertas 1, 2 y 10 de esta misma terminal aérea, sitios donde operaba esta empresa, por lo menos hasta las 12:00 del día; sin embargo, los vuelos no han sido afectados y es posible ingresar por el resto de accesos.

Los primeros reportes en la zona señalan que los mostradores asegurados por elementos de seguridad corresponden al Sitio 300 de taxis, que opera en el AICM desde hace más de 50 años y que habrían sido desalojados por presuntos adeudos con la administración del Aeropuerto, además de no contar con las identificaciones correspondientes.

Durante la mañana de este miércoles, elementos de la Secretaría de Marina controlaron la situación dentro de la Terminal 1 del AICM por las recientes protestas.|Armando Martínez/FIA

¿Qué está pasando en la Terminal 1 del AICM?

A través de un comunicado, el AICM informó que este día iniciaron una diligencia con la finalidad de verificar la portación y vigencia de Tarjetas de Identificación Aeroportuaria (TIAs) por parte de los trabajadores del Sitio 300; por lo que se dirigieron a los puntos de venta de la agrupación para revisar la documentación.

"Los puntos de venta de Sitio 300, actualmente comercializan boletaje sin autorización, su personal no cuenta con TIAs vigentes", expresó el AICM, quienes también confirmaron que presentan una deuda de más de 60 millones de pesos al Aeropuerto Internacional de la CDMX, mismas que están mermando las finanzas de la base aérea.

"La acción realizada esta mañana se lleva a cabo ante Notario Público, con elementos de la Policía Auxiliar desarmados, quienes en todo momento actúan con pleno respeto a los Derechos Humanos, resguardando el orden y la seguridad en el recinto aeroportuario", sentenciaron.