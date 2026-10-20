Albañil se enamora de influencer creada con IA y viaja más de 2 mil kilómetros para conocerla

Edimar Rocha Martins, un albañil brasileño de 49 años, viajó más de 2 mil kilómetros para conocer a Jessica Oliveira, una influencer de TikTok de la que se había enamorado; al llegar a su destino, descubrió que la mujer era una creación de IA y que la vida que mostraba en redes sociales no existía.

El hombre salió de Imperatriz rumbo a Belo Horizonte con la esperanza de encontrarse con quien consideraba el amor de su vida; su historia se hizo viral después de que las autoridades lo ayudaran a regresar a casa.

¿Quién era la mujer de TikTok que enamoró a Edimar?

Tras la muerte de su madre, Edimar comenzó a buscar compañía en redes sociales y encontró el perfil de Jessica Oliveira; la cuenta acumulaba más de 314 mil seguidores y mostraba a una mujer rubia, de ojos verdes, que presumía una vida rural aparentemente idílica.

Convencido de que podía conocerla en persona, el albañil destinó parte de su salario al viaje; sin embargo, al llegar a Belo Horizonte descubrió que Jessica no existía como la persona que aparecía en las publicaciones.

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