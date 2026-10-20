Albañil se enamora de influencer creada con IA y viaja más de 2 mil kilómetros para conocerla
Edimar Rocha, de 49 años, viajó más de 2 mil kilómetros para conocer a una influencer de TikTok, pero descubrió que la mujer de la que se enamoró fue creada con IA.
Edimar Rocha Martins, un albañil brasileño de 49 años, viajó más de 2 mil kilómetros para conocer a Jessica Oliveira, una influencer de TikTok de la que se había enamorado; al llegar a su destino, descubrió que la mujer era una creación de IA y que la vida que mostraba en redes sociales no existía.
El hombre salió de Imperatriz rumbo a Belo Horizonte con la esperanza de encontrarse con quien consideraba el amor de su vida; su historia se hizo viral después de que las autoridades lo ayudaran a regresar a casa.
¿Quién era la mujer de TikTok que enamoró a Edimar?
Tras la muerte de su madre, Edimar comenzó a buscar compañía en redes sociales y encontró el perfil de Jessica Oliveira; la cuenta acumulaba más de 314 mil seguidores y mostraba a una mujer rubia, de ojos verdes, que presumía una vida rural aparentemente idílica.
Convencido de que podía conocerla en persona, el albañil destinó parte de su salario al viaje; sin embargo, al llegar a Belo Horizonte descubrió que Jessica no existía como la persona que aparecía en las publicaciones.
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¡Viajó más de 2 mil kilómetros por amor y descubrió que ella no existía! Edimar Rocha Martins se enamoró de Jessica Oliveira, una influencer de TikTok que parecía tener una vida de ensueño en el campo. Gastó sus ahorros para conocerla, pero descubrió que era un personaje creado con Inteligencia Artificial. Tras recorrer varias haciendas en su búsqueda, regresó a casa con el corazón roto. ¿Hasta dónde llegarías por alguien que conociste en internet? @YamidRojasR con la información en #Hechos https://t.co/RBUvgyp7Ju— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2026