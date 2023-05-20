Expresidente Alberto Fujimori negó acusaciones de esterilización forzada durante su gobierno

El expresidente peruano Alberto Fujimori negó la participación de su gobierno en esterilizaciones forzadas en la década de 1990 durante una vista judicial virtual.

Fujimori, de 84 años, dijo que su gobierno sólo había ofrecido métodos de planificación familiar a las mujeres peruanas, reduciendo las tasas de mortalidad materna en zonas como Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.

La audiencia se celebró a petición de la Corte Suprema chilena, que decidirá si Fujimori puede ser juzgado por las esterilizaciones forzadas, ya que el expresidente peruano fue extraditado de Chile en 2007 por diferentes delitos.

Los cargos señalan que el programa de salud reproductiva de Fujimori causó "graves lesiones a un gran número de mujeres, y en algunos casos la muerte".

Fujimori testificó desde la prisión de Barbadillo, en Ate, donde cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos.

La acusación es falsa porque lo que hizo mi gobierno fue ofrecer a la población y a las mujeres en particular todos los métodos modernos y tradicionales de planificación familiar, sin excepciones ni preferencias. Fue a libre elección de los interesados. Alberto Fujimori / Expresidente de Perú

Unas 350.000 mujeres y 25.00 hombres fueron esterilizados en el marco de un programa de esterilización de mediados de la década de 1990, impulsado por Fujimori, quien sostenía que una tasa de natalidad más baja era crucial para eliminar la pobreza en Perú.

El relato de una víctima de esterilización forzada en Perú



Se estima que unas 300.000 mujeres, en su mayoría indígenas, fueron sometidas a esterilizaciones forzadas durante el segundo mandato de Alberto Fujimori en Perú. #DW habló con una de las víctimas que pide justicia. /opi pic.twitter.com/Rut3Je2HGp — DW Español (@dw_espanol) March 9, 2021

¿Cuántos casos de esterilizaciones forzadas hubo en el gobierno de Fujimori?

Según cifras oficiales de la fiscalía de Perú, se realizaron 273.684 esterilizaciones, de las cuales, se produjeron 1.599 complicaciones.

“No hay agraviadas de otros sectores sociales”, indicó la fiscalía, y añadió que, "entre 1996 y 2000, se organizaron innumerables “festivales de salud” en poblaciones remotas con fuegos artificiales y bandas de música para atraer a mujeres y luego, mediante engaños y coerción, esterilizarlas sin un consentimiento previamente informado."

Según Pablo Espinoza, fiscal del caso, la política ordenada por el gobierno de Fujimori también premiaba a los médicos que más esterilizaciones lograran con tres boletos de viaje. Pero, como método de intimidación, los amenazaban con despedirlos si no lograban sus objetivos.

Las mujeres esterilizadas, todas pobres y sin poder político, lucharon durante dos décadas para que la fiscalía denunciase al expresidente peruano. La investigación preliminar de los fiscales sufrió varios intentos de archivo en 2009, 2014, 2016 y 2018, de acuerdo con defensores de las víctimas.

Crímenes por los que es acusado Alberto Fujimori

El prontuario del expresidente Alberto Fujimori, por ejemplo, contempla la acusación de haber particidado en la masacre de Barrios Altos donde un grupo paramilitar asesinó a 15 personas. Presuntamente los líderes recibieron las órdenes de altos funcionarios gubernamentales.

También se le acusó de haber participado en la matanza de La Cantuta, un grupo de estudiantes que fue secuestrado y luego asesinado a manos del Grupo Colina. Este escuadrón militar, años después, confirmó que Fujimori conocía de estos hechos.