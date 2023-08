VIDEO: ¡Crimen animal en Michoacán! Alcalde de Tangancícuaro mata a dos perros a disparos

En las recientes horas, vecinos de la colonia Santa Anita, Michoacán expresaron sus demandas en redes sociales luego de que dos perritas fueron asesinadas a balazos, presuntamente por el alcalde de Tangancícuaro, David Melgoza Montañez y su escolta.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió la noche del 9 de agosto, cuando los perros identificados como Canela y Buba ladraban al exterior de la casa del alcalde, esto habría ocasionado su molestia lo que generó que saliera para atentar con sus vidas; vecinos testificaron que los escoltas los persiguieron hasta que fueron hallados sobre la banqueta.

Fiscalía de Michoacán abre carpeta de investigación contra el alcalde de Tangancícuaro

La Fiscalía de Michoacán no tardó mucho tiempo en pronunciarse sobre el caso del presidente municipal, David Melgoza Montañez, y aseguró que ya investigan su presunta participación en la muerte de Buba y Canela, las dos perritas que fueron encontradas con casquillos percutidos.

El delito bajo el que abrieron una investigación es “crueldad animal” y en caso de resultar responsable del delito, el alcalde de Tangancícuaro enfrentaría una pena de cuatro años, además de una multa de 500 días.

#Tangancícuaro Difunden Video Cuando Edil Presuntamente Asesinó A Buba Y Canela🐾🥺👼



En el video de ve cuando los tres hombres persiguen al par de lomitos, ⭕️mismos que fueron ultimados a balazos, presuntamente por parte del Presidente Municipal David Melgoza Montañez‼️

Habitantes de Tangancícuaro exigen Justicia para Buba y Canela

En redes sociales, los habitantes de Michoacán expresaron su repudio hacia el presidente municipal, pidieron justicia y le solicitaron a las autoridades tomar cartas en el asunto, y que no quede el caso impune; internautas han convocado a una marcha el próximo viernes 11 de agosto a las 11:30 horas, mismo día que realizará su informe de gobierno el presunto agresor.

¿Qué dijo el gobernador de Michoacán sobre el asesinato de Buba y Canela?

En twitter, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se pronunció sobre la muerte de las perritas Buba y Canela, rechazó cualquier tipo de maltrato animal y llamó a las autoridades a crear una cultura de paz en el estado.

“En Michoacán, condenamos el maltrato y la crueldad hacia los animales, más aún cuando en estos actos participan autoridades que están obligadas a trabajar para consolidar la cultura de la paz y el respeto a la vida. Confiamos en que la Fiscalía General del Estado realizará una investigación imparcial para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables”, indicó.

Por otra parte, Morena emitió un comunicado en el que se deslinda totalmente de los actos cometidos por el alcalde de Michoacán al enfatizar que no se apega a los principios que mantienen como no mentir, no robar y no traicionar; pidieron justicia por Buba y Canela y pidieron que se esclarezcan las investigaciones.