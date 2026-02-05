Seis alcaldes morenistas detenidos: el avance del Operativo Enjambre y sus acusaciones

La detención del presidente municipal de Tequila , Jalisco, encendió nuevamente las alertas acerca de la infiltración del crimen organizado en gobiernos locales. Con este arresto, ya suman seis alcaldes morenistas o vinculados partidos aliados a Morena que han sido capturados desde el inicio del Operativo Enjambre, una estrategia de seguridad desplegada principalmente en Jalisco y el Estado de México.

Las autoridades federales y estatales han señalado que la mayoría de los detenidos enfrentan acusaciones graves, que van desde extorsión hasta presuntos vínculos con grupos criminales.

¿Quién es el alcalde de Tequila detenido?

Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, fue detenido por autoridades de seguridad bajo cargos que incluyen extorsión a productores cerveceros y tequileros, además de presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con analistas en seguridad, el control territorial del crimen organizado ya no se limita a las policías municipales; el consultor David Saucedo explica que estos grupos buscan también manejar presupuestos de obra pública, fiscalización y decisiones administrativas, ampliando su influencia en los gobiernos locales.

¿Qué otros alcaldes morenistas han sido detenidos?

Con Rivera Navarro, el recuento incluye a: Gerardo Cortés Caballero , alcalde de Cuautempan, en Puebla, por el PT, aliado de Morena, quien fue detenido el 4 de febrero por acusaciones de extorsión agravada.

Ernesto Cruz Díaz, alcalde morenista de Cintalapa, en Chiapas, detenido el 7 de enero de 2026, acusado de corrupción, malversación de recursos y presuntos vínculos criminales.

Emiliano Vázquez, exalcalde de Zapotitlán de Méndez, en Puebla, detenido en 2024, acusado de homicidio calificado, lesiones y abuso de autoridad.

Iván Guadalupe López Colín, edil de Chucándiro, en Michoacán, detenido en junio de 2023, presuntamente en posesión de un arma de fuego.

Ricardo Pérez García, alcalde de Río Blanco, fue detenido en febrero de 2023, también por portación de armas de fuego.

¿Qué ha logrado el “Operativo Enjambre”?

Hasta el 5 de febrero de este 2026, el Operativo Enjambre ha permitido la detención de 67 personas, entre funcionarios municipales y servidores públicos de distintos niveles de gobierno, según datos oficiales.

El caso reabre el debate acerca de la vulnerabilidad de los gobiernos frente al crimen organizado y los mecanismos de control y supervisión política; ¿son suficientes estas detenciones para frenar la infiltración criminal o apenas muestran la dimensión real del problema?

