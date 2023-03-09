¿Cuándo termina el gobierno de Alfredo del Mazo Maza?

Con miras a las elecciones 2023 que se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de junio en Coahuila y en el Estado de México (Edomex) donde además se elegirán 25 diputaciones locales en Coahuila, puede surgir la duda de cuándo termina el gobierno del actual gobernador, Alfredo del Mazo Maza.

Alfredo del Mazo tomó protesta como gobernador de Edomex el viernes 15 de septiembre de 2017, siendo abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Alfredo del Mazo Maza|Twitter @alfredodelmazo

¿Cuándo termina el gobierno de Alfredo del Mazo?

El periodo gubernamental de Edomex comienza el día 16 de septiembre del año de elección, en este caso este 2023 y termina el 15 de septiembre, después de haber transcurrido seis años, periodo que dura la gubernatura.

En ese sentido, Alfredo del Mazo saldría de la gubernatura de Edomex el 15 de septiembre, después de las elecciones 2023 del estado.

Alfredo del Mazo es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene un posgrado en Administración y Finanzas por la Universidad de Harvard.

¿Qué partido gobierna el Edomex?

Actualmente, en el Estado de México, (Edomex), gobierna el PRI, asimismo, se postula como uno de los más fuertes para las elecciones 2023 del próximo 4 de junio, entidad donde se elegirá la gubernatura.

El PRI ha gobernado Edomex desde 1942 de manera ininterrumpida, Alfredo del Mazo, de 47 años y proveniente de Toluca, es el último de dos dinastías del tricolor, pues cabe recordar que la entidad ha sido gobernado en tres ocasiones por un Del Mazo.

¿Cuántas veces ha ganado el PRI en el Edomex?

|Twitter @PRI_Edomex

¿Quiénes son los precandidatos para las elecciones 2023 en Edomex?

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue el primer partido que dio a conocer que Delfina Gómez sería su precandidata para la gubernatura de Edomex para las elecciones 2023.

La elegida para competir en las elecciones 2023 por parte del PRI en Edomex es Paulina Alejandra del Moral Vela, de 39 años, quien se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social hasta que fue seleccionada para representar al tricolor.

Este próximo 4 de junio, ambas se enfrentarán de nuevo en una elección clave para el PRI, pues Edomex es una de las entidades más importantes también con miras a las elecciones presidenciales de 2024.