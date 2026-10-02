Alejandro Armenta ignora señalamientos contra Lupita Bárcenas por presuntos nexos con crimen organizado

La grave acusación de Salomón Jara de informar al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, sobre los supuestos vínculos de Lupita Bárcenas, ex presidenta municipal de Acatlán de Osorio, con el crimen organizado deja en evidencia que la administración del morenista no tomó medidas al respecto, lo que denota una omisión estatal.

El diputado local del PAN, Rafael Micalco Méndez, consideró alarmante esta omisión por parte de la administración estatal, señalando que es necesario confirmar la información proporcionada por el gobernador de Oaxaca y actuar en consecuencia.

“Creo que es una omisión muy grave, se tendrá que confirmar la información que emite el gobernador de Oaxaca y en su caso, pues se tiene que actuar. Pareciera que cada municipio que se toca, resulta que hay delicuencia organizada”, señaló.

Micalco Méndez cuestionó la falta de actuación oportuna y la demora en la destitución de la alcaldesa. Además, mencionó que, sospechosamente, la situación del municipio de Acatlán tardó semanas en resolverse.

Finalmente, indicó que el señalamiento contra Lupita Bárcenas y la falta de acciones, dejan en mal al morenista Alejandro Armenta y abona a una crisis de credibilidad del Gobierno del Estado.

