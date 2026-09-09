¡Se van todos! Renuncian regidores y síndico de Acatlán de Osorio, Puebla; ya está en marcha revocación de mandato de la alcaldesa

Los regidores y el síndico municipal de Acatlán de Osorio, en el estado de Puebla, presentaron su renuncia este 9 de septiembre de 2026, en medio de una crisis política que afecta al municipio desde hace meses.

Razones detrás de la renuncia masiva del cabildo en Acatlán de Osorio

El municipio cuenta con ocho regidores, dedicados a temas como gobernación, hacienda pública, ecología, educación, industria, salud, grupos vulnerables e igualdad de género.

Sin embargo, los regidores acusan a Guadalupe Lucero Bárcenas, alcaldesa de Acatlán de Osorio, de extracción morenista, de haber hecho malos manejos, de opacidad y hasta amenazas en su contra.

Por su parte, Lucero Bárcenas culpa de las manifestaciones y renuncias en su contra al crimen organizado.

Antecedentes del conflicto: protestas, arrestos y solicitud de revocación de mandato

Cabe recordar que en el Congreso de Puebla ya está en marcha un procedimiento de revocación de mandato contra la alcaldesa y el cabildo.

En junio de 2026, una protesta ciudadana terminó en enfrentamientos contra la policía al intentar tomar la presidencia municipal de Acatlán de Osorio. El caos de esa ocasión dejó al menos una persona arrestada.

Señalamientos de nepotismo en el Ayuntamiento de Acatlán de Osorio

Además, en agosto de 2026, la presidenta municipal se vio envuelta en otro escándalo, ya que su madre, María Isabel Bárcenas Soriano, está como suplente, en caso de que ella renuncie al cargo. Sobre si esto se trata de nepotismo, aseguró que “legalmente el voto del pueblo limpia el cargo de nepotismo”.