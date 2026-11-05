¡Morena no se lava las manos! Alito los acusa de proteger a Taddei, Rocha Moya y La Barredora

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, arremetió contra Morena y acusó al partido oficialista de intentar deslindarse de Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), pese a que, aseguró, fue impulsada y respaldada por el propio movimiento.

El senador sostuvo que Morena no puede desconocer su relación política con Taddei y señaló que la funcionaria electoral representa, desde su perspectiva, la misma corrupción que atribuye a otros personajes vinculados con el oficialismo, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; Adán Augusto López y el entorno de Andy López Beltrán.

“Que no se quieran hacer a un lado. Morena es Rocha Moya. Morena es La Barredora, Morena es Guadalupe Taddei. Eso es lo que son”, declaró.

Alejandro Moreno recuerda el respaldo de Morena a Guadalupe Taddei

El priista cuestionó que ahora Morena pretenda tomar distancia de la presidenta del INE, cuando sus integrantes respaldaron su llegada al organismo electoral y, en distintas ocasiones, destacaron su supuesta integridad y honestidad.

“Ellos los impusieron. Son lo mismo. Pactaron y la felicitaron en innumerables ocasiones y decían que era íntegra, honesta”, afirmó.

Para Moreno, resulta contradictorio que el partido oficialista busque desligarse de Taddei después de haber apoyado su nombramiento.

Rocha Moya, La Barredora y el clan de Andy, en la crítica del PRI

El dirigente priista amplió sus acusaciones y vinculó políticamente a Morena con distintos personajes y casos que han generado cuestionamientos sobre el oficialismo.

“Es Rocha Moya. Es La Barredora. Es el clan de Andy. Es el fracaso. Es la ineptitud, es la corrupción. Eso es lo que ha hecho Morena”, lanzó.

También acusó al partido de mantener pactos con el crimen organizado y responsabilizó a sus gobiernos de la violencia que enfrenta México.

“Han convertido a México en un cementerio. Han convertido a México verdaderamente en tierra donde quienes mandan son los cárteles del crimen organizado”, concluyó.