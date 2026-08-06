Más lluvia y más granizo: Revelan lista de las alcaldías de la CDMX más afectadas HOY
Un día más y las fuertes lluvias, acompañadas de granizo, se vuelven a hacer presentes en distintos puntos de la CDMX.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche este jueves 6 de agosto en todas las demarcaciones de la CDMX.
En el comunicado compartido en redes sociales, la SGIRPC mencionó que se esperan lluvias de entre 15 y 29 mm, las cuales pueden estar acompañadas de granizo desde las 5:30 de la tarde y hasta las 9 de la noche.
⚠️🌧️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del jueves 06/08/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 6, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/fN7IaRD4bo
Alcaldías con alerta amarilla por lluvia y granizo:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa de Morelos
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Alerta amarilla por intensificación de vientos en CDMX
En un segundo comunicado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó una nueva alerta amarilla, esta vez por la intensificación de vientos para la tarde y noche de este jueves 6 de julio.
Las alcaldías con alerta amarilla por intensificación de vientos son:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
⚠️🍃 Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del jueves 06/08/2026, en las demarcaciones: @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx, @TlahuacRenace y… pic.twitter.com/abTFnnnVAL— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 6, 2026
Evita accidentes al manejar bajo la lluvia
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC exhortó a los automovilistas de la Ciudad de México a seguir estas recomendaciones para evitar accidentes.
- Antes de circular limpia espejos, parabrisas y faros.
- Evita que los vidrios se empañen y pierdas visibilidad.
- Enciende las luces intermitentes para ver o ser visto.
- Reduce la velocidad y mantén la distancia entre los autos.
- No cruces por lugares inundados ya que puedes quedar varado.
¿Cómo evitar afectaciones por la lluvia?
Protección Civil de la Ciudad de México lanzó una serie de recomendaciones para evitar graves afectaciones en esta temporada de lluvias.
- Si vives en zonas de barrancas o cauces, determina previamente el camino para llegar a la zona de menor riesgo, donde no llegue el agua.
- Si hay riesgo de deslave o rodamiento de piedras, debes evacuar inmediatamente.
- No tires la basura en la vía pública, ríos o barrancas, el agua puede arrastrarla, tapar alcantarillas y provocar encharcamientos.
- Si cae granizo es importante no permanecer bajo estructuras ligeras, pueden colapsar.
- Recuerda siempre tener a la mano una lámpara.
En breve más información…