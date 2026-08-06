Más lluvia y más granizo: Revelan lista de las alcaldías de la CDMX más afectadas HOY

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche este jueves 6 de agosto en todas las demarcaciones de la CDMX.

En el comunicado compartido en redes sociales, la SGIRPC mencionó que se esperan lluvias de entre 15 y 29 mm, las cuales pueden estar acompañadas de granizo desde las 5:30 de la tarde y hasta las 9 de la noche.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del jueves 06/08/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/fN7IaRD4bo — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 6, 2026

Alcaldías con alerta amarilla por lluvia y granizo:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Alerta amarilla por intensificación de vientos en CDMX

En un segundo comunicado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC activó una nueva alerta amarilla, esta vez por la intensificación de vientos para la tarde y noche de este jueves 6 de julio.

Las alcaldías con alerta amarilla por intensificación de vientos son:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza



Evita accidentes al manejar bajo la lluvia

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC exhortó a los automovilistas de la Ciudad de México a seguir estas recomendaciones para evitar accidentes.

Antes de circular limpia espejos, parabrisas y faros.

Evita que los vidrios se empañen y pierdas visibilidad.

Enciende las luces intermitentes para ver o ser visto.

Reduce la velocidad y mantén la distancia entre los autos.

No cruces por lugares inundados ya que puedes quedar varado.

¿Cómo evitar afectaciones por la lluvia?

Protección Civil de la Ciudad de México lanzó una serie de recomendaciones para evitar graves afectaciones en esta temporada de lluvias.

Si vives en zonas de barrancas o cauces, determina previamente el camino para llegar a la zona de menor riesgo, donde no llegue el agua.

Si hay riesgo de deslave o rodamiento de piedras, debes evacuar inmediatamente.

No tires la basura en la vía pública, ríos o barrancas, el agua puede arrastrarla, tapar alcantarillas y provocar encharcamientos.

Si cae granizo es importante no permanecer bajo estructuras ligeras, pueden colapsar.

Recuerda siempre tener a la mano una lámpara.

En breve más información…

