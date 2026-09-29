Alerta amarilla por fuertes vientos en CDMX: estas son las alcaldías donde habrá rachas de hasta 59 km/h

La tarde de este lunes 28 de septiembre, siete alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) activaron Alerta Amarilla por fuertes vientos, con rachas de entre 50 y 59 kilómetros por hora. El aviso estará vigente de las 16:50 a las 21:00 horas, por lo que autoridades capitalinas pidieron tomar precauciones, especialmente al conducir y permanecer en exteriores.

¿Qué alcaldías tienen Alerta Amarilla por fuertes vientos?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) incluyó en la alerta a Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza.

El principal riesgo está relacionado con la caída de ramas, árboles, lonas y objetos colocados en exteriores. También existe posibilidad de afectaciones a caminos y carreteras, además de daños en mobiliario urbano o viviendas.

¿A qué hora habrá fuertes vientos en CDMX?

El periodo de mayor atención está previsto entre las 16:50 y las 21:00 horas de este lunes, cuando las rachas podrían alcanzar entre 50 y 59 km/h.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomienda retirar o asegurar objetos que puedan caer, cerrar puertas y ventanas que puedan azotarse y evitar permanecer cerca de estructuras que presenten riesgo.

También se pide no subir a lugares altos y expuestos al viento y mantenerse alejado de árboles, postes, anuncios u otros elementos que pudieran desprenderse.

¿Qué hacer si vas a manejar con fuertes vientos?

Si tienes que salir en automóvil durante la alerta, hay algunas medidas sencillas que pueden evitarte problemas.

Antes de circular, limpia parabrisas, espejos y faros. Enciende las luces para mejorar la visibilidad y reduce la velocidad, especialmente si las condiciones empeoran.

Ante el pronóstico de #lluvias para esta tarde en la Ciudad de México, ten presentes las siguientes recomendaciones para evitar accidentes si conduces un vehículo.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/vUYSJH1kpG — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 28, 2026

Además, mantén una distancia mayor entre vehículos y evita cruzar por zonas inundadas. Con lluvias fuertes y posibles chubascos, podrías quedar varado.

La CDMX también pronostica esta tarde cielo mayormente nublado, lluvias fuertes puntuales, chubascos y posible actividad eléctrica, con una temperatura máxima cercana a los 23 grados Celsius. Si ocurre una emergencia, la recomendación es solicitar apoyo al 911.