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Se viene otro aguacero: Protección Civil activa alerta por fuertes lluvias y caída de granizo en estas alcaldías de la CDMX

Se espera otra tarde y noche con lluvias y posible caída de granizo en varias alcaldías de la CDMX.

Alerta amarilla por fuertes lluvias y caída de granizo en la CDMX
Alerta amarilla por fuertes lluvias y caída de granizo en la CDMX|IA

Escrito por: Eder Martínez

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activa la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en la CDMX.

Las alcaldías afectadas serían:

  • Azcapotzalco
  • Cuajimalpa de Morelos
  • La Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Xochimilco

En breve más información...

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