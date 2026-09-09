Se viene otro aguacero: Protección Civil activa alerta por fuertes lluvias y caída de granizo en estas alcaldías de la CDMX
Se espera otra tarde y noche con lluvias y posible caída de granizo en varias alcaldías de la CDMX.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activa la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en la CDMX.
Las alcaldías afectadas serían:
- Azcapotzalco
- Cuajimalpa de Morelos
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
⚠️🌧 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 08/09/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcaldiaMHmx, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y… pic.twitter.com/DeteEIMNUB— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 9, 2026
En breve más información...