Se viene otro aguacero: Protección Civil activa alerta por fuertes lluvias y caída de granizo en estas alcaldías de la CDMX

⚠️🌧 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 08/09/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcaldiaMHmx, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y… pic.twitter.com/DeteEIMNUB