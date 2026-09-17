Atención CDMX: Protección Civil activa alerta por fuertes vientos en 10 alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activa alerta amarilla por vientos fuertes, de 50 a 59 km/h, para la tarde de este jueves 17 de septiembre.

De acuerdo al comunicado, la advertencia de las autoridades establece que las rachas serán desde las 15:45 y hasta las 21:00 horas.

¿Qué alcaldías de la CDMX están en alerta amarilla por fuertes vientos?

Al momento, son 10 alcaldías de la CDMX las que están en alerta amarilla por fuertes vientos, sin embargo, en el transcurso de la tarde y noche podrían aumentar las demarcaciones afectadas.

Las alcaldías con alerta amarilla son:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Recomendaciones por las rachas de viento

En una segunda publicación, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil dio algunas recomendaciones ante la emisión de la alerta amarilla.



No subas a lugares altos y expuestos al viento

Guarda/retira objetos del exterior que puedan caer

Cierra puertas y ventanas que puedan azotarse

Apártate de lugares en visible riesgo de caer

¿Cómo serán las rachas de viento para este 18 de septiembre?

El pronóstico indica que este viernes 18 de septiembre se esperan rachas de viento de hasta 70 km/h en Chihuahua y Oaxaca.

Mientras que los estados de Baja California, Baja California Sur, golfo de California, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas, las rachas serían de 40 a 60 km/h.

Además, podrían presentarse ventoleras de 30 a 50 km/h en Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.