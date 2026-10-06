La lluvia no para en CDMX: Activan Alcaldías con Alerta Amarilla por mal clima; cómo protegerse

No salgas sin tu paraguas. La Ciudad de México será azotada por fuertes lluvias y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este 6 de octubre, activando la alerta amarilla en distintas demarcaciones; te compartimos las zonas afectadas por el mal clima.

El temporal de lluvias en CDMX se extendió hasta el próximo sábado 10 de octubre 2026, provocando lluvias fuertes muy fuertes principalmente en las zonas altas de la región.

Alcaldías afectadas por la 'alerta amarilla' de lluvias en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México compartió las alcaldías afectadas por las intensas lluvias para este martes; se recomienda tomar precauciones.



Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tláhuac.

Tlalpan.

Xochimilco.

Las lluvias en CDMX comienzan a partir de las 14:30 horas de este martes, extendiéndose hasta las 23:00 horas; se desconoce si el mal clima se prolongará para las primeras horas del miércoles.

Por otro lado, las tormentas podrían provocar encharcamientos, corrientes de aguas y avenidas. Además de la caída de ramas, árboles y lonas.

Se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias por el mal clima en distintas zonas de la capital del país.

⚠️🌧 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes para la tarde y noche del martes 06/10/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl. Atiende las recomendaciones y mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 6, 2026

¿Cómo será el clima en CDMX la tarde y noche de este martes?

El clima en la CDMX será de un ambiente cálido a templado, con cielo mayormente nublado, acompañado de las fuertes lluvias con posible actividad eléctrica.

Además de las tormentas, se presentarán vientos de componente Norte de 5 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Recomendaciones para protegerse de las lluvias en CDMX

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?

