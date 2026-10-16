¡CDMX bajo alerta! Estas alcaldías se encuentran el código amarillo por lluvias HOY

Salir a la calle en la Ciudad de México durante las próximas horas podría complicar los traslados, especialmente en zonas donde la lluvia provoque encharcamientos o corrientes de agua. Las autoridades capitalinas activaron la Alerta Amarilla ante el pronóstico de precipitaciones fuertes para la tarde y noche de este jueves 15 de octubre.

El aviso contempla nueve alcaldías, donde las condiciones meteorológicas podrían afectar la circulación y generar incidentes en calles y avenidas. Por ello, las autoridades recomendaron tomar precauciones antes de salir de casa y mantenerse atentos a la evolución de las lluvias.

¿En qué alcaldías se activó la Alerta Amarilla por lluvias?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que la alerta aplica para las siguientes demarcaciones de la capital:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

La previsión corresponde al periodo de las 18:00 a las 23:00 horas de este jueves, por lo que las personas que tengan actividades durante la tarde o noche deberán considerar las condiciones del clima al organizar sus desplazamientos.

⚠️🌧 Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes para la tarde y noche del jueves 15/10/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @AlcCuauhtemocMx, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @AlcaldiaMHmx y @A_VCarranza. Atiende las recomendaciones y mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 15, 2026

¿Cuánta lluvia se espera y qué riesgos puede provocar?

De acuerdo con el pronóstico de las autoridades capitalinas, se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros durante el periodo de la alerta.

Aunque la cantidad de lluvia puede variar según la zona, estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

Además, la SGIRPC advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y que no se descarta la caída de granizo.

El panorama también puede cambiar entre alcaldías. Según la última interpretación del radar meteorológico de la dependencia, se observaban lluvias de intensidad moderada a fuerte en Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

En tanto, se reportaban precipitaciones de intensidad débil a moderada en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.

Aunque Iztapalapa, Coyoacán y Magdalena Contreras aparecen en el reporte de lluvias observadas, no forman parte de las nueve alcaldías incluidas en la activación de la Alerta Amarilla mencionada.

¿Qué hacer ante las lluvias en la Ciudad de México?

Para reducir riesgos durante las precipitaciones, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones que la población puede aplicar tanto en casa como al desplazarse por la ciudad.

Estas son las principales medidas preventivas:

