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ATENCIÓN: Se esperan fuertes lluvias y granizo en estas 11 alcaldías de la CDMX

La SGIRPC activa la alerta amarilla por pronóstico de fuertes lluvias y caída de granizo en la CDMX.

Alerta Amarilla por pronóstico de fuertes lluvias y granizo en la CDMX
Alerta Amarilla por pronóstico de fuertes lluvias y granizo en la CDMX|IA

Escrito por: Eder Martínez

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activa la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en 11 alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones con alerta amarilla son:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • La Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza

¿A qué hora va a llover en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que las lluvias de entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo será desde las 3:50 de la tarde y hasta las 9 de la noche, por lo que recomendaron extremar precauciones.

Recomendaciones ante las lluvias

Las lluvias intensas pueden ocasionar inundaciones, encharcamientos y otros riesgos.

Para disminuir posibles afectaciones, se recomienda:

  • No arrojes basura ni objetos a la vía pública, coladeras, ríos o barrancas, pues pueden bloquear el paso del agua y favorecer inundaciones.
  • Si vives cerca de una ladera, barranca o cauce, ubica previamente las rutas de evacuación y los lugares donde puedas resguardarte.
  • Durante una tormenta, aléjate de árboles, postes, anuncios, bardas y otras estructuras que puedan desprenderse o caer.
  • Ante una granizada, permanece dentro de un inmueble seguro y evita colocarte debajo de techos ligeros, láminas o estructuras susceptibles de sufrir daños.
  • Si el agua ingresa a tu vivienda, no manipules conexiones ni aparatos eléctricos, ya que podrías sufrir una descarga.
  • Nunca cruces zonas con corrientes de agua, ya sea caminando, en bicicleta o motocicleta, debido a que la fuerza de la corriente puede hacerte perder el equilibrio.
  • Consulta información de autoridades y canales oficiales para conocer posibles inundaciones, deslaves, cierres de calles u otras emergencias.
  • Prepara una mochila de emergencia con documentos importantes, medicamentos, una lámpara y un celular con suficiente batería, especialmente si existe posibilidad de evacuación.

Recomendaciones para automovilistas

Las precipitaciones pueden complicar la conducción al disminuir la visibilidad, hacer resbaladizo el pavimento y aumentar la distancia necesaria para frenar.

  • Antes de conducir, comprueba el estado de frenos, neumáticos, limpiaparabrisas, luces y espejos.
  • Mantén limpios el parabrisas, los faros y los espejos para mejorar tu campo de visión.
  • Disminuye la velocidad cuando aumente la intensidad de la lluvia o la visibilidad sea limitada.
  • Conserva una distancia mayor con respecto al automóvil que circula delante.
  • Utiliza las luces para que otros conductores puedan detectar tu vehículo con mayor facilidad.
  • No intentes cruzar vialidades inundadas, incluso si aparentemente el nivel del agua es bajo.
  • Si las condiciones impiden conducir con seguridad, detente en un lugar protegido y espera hasta que la visibilidad y la situación mejoren.
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