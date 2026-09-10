ATENCIÓN: Se esperan fuertes lluvias y granizo en estas 11 alcaldías de la CDMX
La SGIRPC activa la alerta amarilla por pronóstico de fuertes lluvias y caída de granizo en la CDMX.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activa la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en 11 alcaldías de la CDMX.
Las demarcaciones con alerta amarilla son:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Cuajimalpa de Morelos
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
⚠️🌧 Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del jueves 10/09/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @AlcCuauhtemocMx, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @ALaMagdalenaC,… pic.twitter.com/u8f0weyY2S— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 10, 2026
¿A qué hora va a llover en la CDMX?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que las lluvias de entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo será desde las 3:50 de la tarde y hasta las 9 de la noche, por lo que recomendaron extremar precauciones.
Recomendaciones ante las lluvias
Las lluvias intensas pueden ocasionar inundaciones, encharcamientos y otros riesgos.
Para disminuir posibles afectaciones, se recomienda:
- No arrojes basura ni objetos a la vía pública, coladeras, ríos o barrancas, pues pueden bloquear el paso del agua y favorecer inundaciones.
- Si vives cerca de una ladera, barranca o cauce, ubica previamente las rutas de evacuación y los lugares donde puedas resguardarte.
- Durante una tormenta, aléjate de árboles, postes, anuncios, bardas y otras estructuras que puedan desprenderse o caer.
- Ante una granizada, permanece dentro de un inmueble seguro y evita colocarte debajo de techos ligeros, láminas o estructuras susceptibles de sufrir daños.
- Si el agua ingresa a tu vivienda, no manipules conexiones ni aparatos eléctricos, ya que podrías sufrir una descarga.
- Nunca cruces zonas con corrientes de agua, ya sea caminando, en bicicleta o motocicleta, debido a que la fuerza de la corriente puede hacerte perder el equilibrio.
- Consulta información de autoridades y canales oficiales para conocer posibles inundaciones, deslaves, cierres de calles u otras emergencias.
- Prepara una mochila de emergencia con documentos importantes, medicamentos, una lámpara y un celular con suficiente batería, especialmente si existe posibilidad de evacuación.
Ante el pronóstico de #vientos fuertes en la Ciudad de México, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 10, 2026
▶️ No subas a lugares altos y expuestos al viento
▶️ Guarda/retira objetos del exterior que puedan caer
▶️ Cierra puertas y ventanas que puedan azotarse
▶️ Apártate de… pic.twitter.com/cpkzckwAs1
Recomendaciones para automovilistas
Las precipitaciones pueden complicar la conducción al disminuir la visibilidad, hacer resbaladizo el pavimento y aumentar la distancia necesaria para frenar.
- Antes de conducir, comprueba el estado de frenos, neumáticos, limpiaparabrisas, luces y espejos.
- Mantén limpios el parabrisas, los faros y los espejos para mejorar tu campo de visión.
- Disminuye la velocidad cuando aumente la intensidad de la lluvia o la visibilidad sea limitada.
- Conserva una distancia mayor con respecto al automóvil que circula delante.
- Utiliza las luces para que otros conductores puedan detectar tu vehículo con mayor facilidad.
- No intentes cruzar vialidades inundadas, incluso si aparentemente el nivel del agua es bajo.
- Si las condiciones impiden conducir con seguridad, detente en un lugar protegido y espera hasta que la visibilidad y la situación mejoren.