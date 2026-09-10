ATENCIÓN: Se esperan fuertes lluvias y granizo en estas 11 alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activa la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en 11 alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones con alerta amarilla son:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Venustiano Carranza

¿A qué hora va a llover en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que las lluvias de entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo será desde las 3:50 de la tarde y hasta las 9 de la noche, por lo que recomendaron extremar precauciones.

Recomendaciones ante las lluvias

Las lluvias intensas pueden ocasionar inundaciones, encharcamientos y otros riesgos.

Para disminuir posibles afectaciones, se recomienda:



No arrojes basura ni objetos a la vía pública, coladeras, ríos o barrancas, pues pueden bloquear el paso del agua y favorecer inundaciones.

a la vía pública, coladeras, ríos o barrancas, pues pueden bloquear el paso del agua y favorecer inundaciones. Si vives cerca de una ladera, barranca o cauce, ubica previamente las rutas de evacuación y los lugares donde puedas resguardarte.

y los lugares donde puedas resguardarte. Durante una tormenta, aléjate de árboles, postes, anuncios, bardas y otras estructuras que puedan desprenderse o caer.

Ante una granizada, permanece dentro de un inmueble seguro y evita colocarte debajo de techos ligeros, láminas o estructuras susceptibles de sufrir daños.

y evita colocarte debajo de techos ligeros, láminas o estructuras susceptibles de sufrir daños. Si el agua ingresa a tu vivienda, no manipules conexiones ni aparatos eléctricos , ya que podrías sufrir una descarga.

, ya que podrías sufrir una descarga. Nunca cruces zonas con corrientes de agua, ya sea caminando, en bicicleta o motocicleta, debido a que la fuerza de la corriente puede hacerte perder el equilibrio.

Consulta información de autoridades y canales oficiales para conocer posibles inundaciones, deslaves, cierres de calles u otras emergencias.

Prepara una mochila de emergencia con documentos importantes, medicamentos, una lámpara y un celular con suficiente batería, especialmente si existe posibilidad de evacuación.

Ante el pronóstico de #vientos fuertes en la Ciudad de México, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:



▶️ No subas a lugares altos y expuestos al viento

▶️ Guarda/retira objetos del exterior que puedan caer

▶️ Cierra puertas y ventanas que puedan azotarse

▶️ Apártate de… pic.twitter.com/cpkzckwAs1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 10, 2026

Recomendaciones para automovilistas

Las precipitaciones pueden complicar la conducción al disminuir la visibilidad, hacer resbaladizo el pavimento y aumentar la distancia necesaria para frenar.

