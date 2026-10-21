Buscan a Sofía y Dulce Michelle, menores desaparecidas en Miguel Hidalgo y Tláhuac

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó dos fichas del protocolo Alerta Amber tras la desaparición de dos menores de edad en distintos puntos de la capital. Se trata de Sofía Pérez Hernández, de 11 años, y Dulce Michelle García Ángeles, de 15 años. Las autoridades han pedido el apoyo de la ciudadanía para su pronta localización, ya que se teme por su integridad o que puedan ser víctimas de algún delito.

Sofía Pérez fue vista por última vez en la colonia Argentina Antigua

Sofía Pérez Hernández, de 11 años de edad, desapareció el martes 20 de octubre de 2026 alrededor de las 13:52 horas en la colonia Argentina Antigua, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo. La denuncia formal por su desaparición se recibió el mismo día.

Sofía mide 1.30 metros, es de complexión mediana, piel morena clara, cabello lacio negro y ojos medianos color café. Aunque la ficha no registra señas particulares específicas, detalla que al momento de su desaparición vestía un suéter azul marino con una estrella en el pecho, pantalón negro y tenis blancos.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Sofía Pérez Hernández, de 11 años, vista por última vez el pasado 20 de octubre, en la colonia Argentina Antigua, alcaldía Miguel Hidalgo. pic.twitter.com/bK0KfHTeGO — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) October 21, 2026

Buscan a Dulce Michelle en la alcaldía Tláhuac

Por otro lado, se emitió la alerta amber para localizar a Dulce Michelle García Ángeles, de 15 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado domingo 18 de octubre de 2026 cerca de las 17:30 horas en la colonia La Conchita Zapotitlán, alcaldía Tláhuac. El reporte ante las autoridades quedó formalizado el 20 de octubre.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Dulce Michelle García Ángeles, de 15 años, vista por última vez el pasado 18 de octubre, en la colonia La Conchita Zapotitlán, alcaldía Tláhuac. pic.twitter.com/fFcTeG0WHq — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) October 21, 2026

Dulce Michelle mide 1.50 metros, es de complexión robusta, piel morena clara, cabello lacio negro y ojos medianos de tono café. Como rasgos distintivos que facilitan su ubicación en la vía pública, presenta acné en las mejillas y una perforación del lado derecho de la nariz. El día que se perdió contacto con ella llevaba puesta una chamarra negra, pantalón de mezclilla azul claro con brillos y tenis negros marca Jordan.

Si usted cuenta con información que ayude a dar con el paradero de Sofía o Dulce Michelle, favor de comunicarse a las líneas de la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada: (55) 5345 5067, (55) 5345 5084, (55) 5345 5082. O bien, comunicarse al número de emergencias 911.

