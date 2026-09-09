Angélica salió de su casa en Edomex y desapareció; activan Alerta AMBER para encontrarla

Angélica Fernanda Almazán Gómez desapareció en Tecámac, en el Estado de México, por lo que las autoridades mexiquenses emitieron la Alerta AMBER para dar con su paradero.

La joven tiene 17 años de edad, estatura de 1.60 metros, complexión delgada, cara redonda, tez morena, cejas pobladas, cabello negro y lacio, nariz recta, ojos medianos café oscuro, labios delgados, boca mediana y mentón redondo.

La adolescente vestía blusa blanca y pantalón de mezclilla color azul cielo al momento de su desaparición, ocurrida el 25 de agosto de 2026. El reporte fue ingresado a la Alerta AMBER el 8 de septiembre de 2026.

La joven salió de su casa y, desde ese momento, se desconoce su paradero. En caso de tener información sobre Angélica Fernanda Almazán Gómez, las autoridades piden llamar al 911 o al 800 89 029 40.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/6QAareTVuZ — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 8, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo utilizado en casos graves de desaparición o secuestro de menores de edad. Su principal objetivo es involucrar a la comunidad en la búsqueda de un niño o niña para contribuir a su localización y recuperación a salvo.

Una vez activada, la alerta puede difundirse a través de distintos medios de comunicación y dispositivos, entre ellos radio, televisión, carteles colocados en espacios públicos y teléfonos celulares, además de otros equipos habilitados para recibir este tipo de información.

El sistema de Alerta AMBER está presente en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER?

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER en México se debe realizar una llamada al número de cobertura nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los familiares de la persona menor de edad desaparecida deben acudir al Ministerio Público correspondiente a su localidad para contribuir a agilizar el proceso de activación.

De acuerdo con la información proporcionada, la activación de la Alerta AMBER es inmediata una vez que no se cuenta con información sobre el paradero del menor de edad.

