Alerta Amber: Se busca a un menor de edad y dos adolescentes en Edomex

La Fiscalía del Estado de México, a través de la cuenta oficial de X, ha lanzado una alerta urgente para la búsqueda de un niño de 3 años, junto con dos adolescentes de 14 y 16 años, utilizando el sistema de Alerta Amber Edomex.

Inicia la búsqueda de Liam Santiago de 3 años quien fue sustraído de su hogar

Liam Santiago Rodríguez Suárez fue visto por última vez en su hogar el 26 de agosto de 2026, ubicado en el municipio Valle de Chalco, Estado de México. Vestía un pantalón de mezclilla color azul, playera color naranja con blanco a rayas, tenis color negro con suela blanca y mochila color azul con blanco.

Entre sus señas particulares de Liam, son: Altura 1.65, de tez morena clara, complexión delgada, cabello negro claro y ojos color café obscuro.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/E2qGdgpbGq — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 24, 2026

Fátima de 16 años fue vista por última vez en calles del municipio de Chimalhuacán

Fátima de Jesús Martínez Osorio salió de su domicilio el día 22 de septiembre y ya no pudo regresar; de momento se desconoce su ubicación. Entre sus señas particulares tiene una cicatriz en ambas manos por dermatitis. Vestía una chamarra color verde militar, playera color blanco, pants color azul marino y tenis color morado.

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Desaparece Luz Ainoa de 14 años en el municipio de Ecatepec de Morelos

Luz Ainoa Pineda Trejo, fue vista por última vez saliendo de su domicilio sin que nadie se diera cuenta; de momento se desconoce su paradero desde el 21 de septiembre de 2026. Asimismo, se desconoce qué ropa vestía. Para su pronta identificación, Luz mide 1.49 de altura, de tez blanca, cabello castaño lacio y ojos café medianos.

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¿Cómo se puede activar la Alerta Amber?

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER en México es necesario realizar una llamada al número de cobertura nacional 800 00 854 00, el cual se encuentra disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

En el caso de contactar a la Alerta Amber del Estado de México puedes llamar al siguiente número 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y al 800 7028 770 de la Fiscalía Edomex para una atención directa.