¡Más desaparecidos! Activan ALERTA AMBER por cuatro menores vistos por última vez en Guanajuato

Autoridades emitieron la Alerta Amber en Guanajuato para localizar a cuatro menores de edad, quienes fueron vistos por última vez en distintos municipios de la entidad

En las fichas de búsqueda proporcionaron sus nombres, edades, características físicas y la vestimenta que llevaban al momento de ser vistos por última vez, información que puede ser de utilidad para facilitar su localización.

Fernanda Corona Cano, de 16 años

Fernanda Corona Cano tiene 16 años y fue vista por última vez en Dolores Hidalgo, Guanajuato. De acuerdo con la información de la Alerta Amber, la adolescente tiene el cabello lacio y castaño oscuro.

Al momento de su última localización llevaba sudadera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Fernanda Corona Cano de 16 años, Dolores Hidalgo C.I.N., Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/GcigUggoRg — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) October 1, 2026

Verónica Salinas Salinas, de 13 años

Verónica Salinas Salinas tiene 13 años y fue vista por última vez en San Luis de la Paz, Guanajuato. Entre sus características se señala que tiene cabello lacio y pelirrojo.

La menor vestía una sudadera negra y pijama negra, además de tenis blancos.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Verónica Salinas Salinas de 13 años, San Luis de la Paz, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/6yBqguT6ub — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) October 1, 2026

Ángel Giovanni Pérez González, de 17 años

Ángel Giovanni Pérez González tiene 17 años y fue visto por última vez en San Miguel de Allende, Guanajuato. El joven tiene cabello ondulado y negro.

Al momento de ser visto por última vez llevaba tenis blancos, sudadera y playera de mezclilla negra.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Ángel Giovanni Pérez González de 17 años, San Miguel de Allende, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/XL0V9t8OS9 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) October 1, 2026

María de la Luz Medina Gómez, de 17 años

María de la Luz Medina Gómez tiene 17 años y fue vista por última vez en León, Guanajuato. La información proporcionada señala que tiene cabello lacio y castaño oscuro.

La joven vestía playera blanca, pants gris y sandalias negras.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente María de la Luz Medina Gómez de 17 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/S2rwWDBtpf — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) October 2, 2026

¿Para qué sirve la Alerta Amber?

La emisión de la Alerta Amber tiene como objetivo apoyar en la localización de menores de edad, por lo que sus nombres y características son difundidos para facilitar su identificación.

Cualquier información que pueda contribuir a determinar su paradero debe ser proporcionada a las autoridades correspondientes.

