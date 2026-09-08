Casi un año sin respuestas; Carlos Emilio entró al baño de un bar en Mazatlán y desapareció
Carlos Emilio Galván Valenzuela tenía 21 años cuando desapareció en un bar de Mazatlán, Sinaloa; a 11 meses de lo sucedido, la Fiscalía aún no tiene respuestas.
Han pasado 11 meses desde que Brenda, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela no pierde la esperanza de reencontrarse con su hijo, quien el 5 de octubre de 2025 acudió a un bar para celebrar su graduación en Mazatlán, pero nunca más volvió.
Desde entonces, Brenda, se ha mantenido al frente de la búsqueda, exigiendo respuestas sobre el paradero de su hijo y sobre lo ocurrido aquella noche, aunque la Fiscalía de Sinaloa sigue sin tener respuestas.
Ahora, el caso tomó un nuevo giro cuando se dio a conocer que el bar donde desapareció está vinculado a Ricardo Jesús “Pity” Velarde, quien entonces se desempeñaba como secretario de Economía de Sinaloa.
Pese a esto, la Fiscalía mantiene abierta la investigación, pero el vínculo del negocio con el exfuncionario convirtió la desaparición en un caso que también genera muchas interrogantes.