Casi un año sin respuestas; Carlos Emilio entró al baño de un bar en Mazatlán y desapareció

Han pasado 11 meses desde que Brenda, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela no pierde la esperanza de reencontrarse con su hijo, quien el 5 de octubre de 2025 acudió a un bar para celebrar su graduación en Mazatlán, pero nunca más volvió.

Desde entonces, Brenda, se ha mantenido al frente de la búsqueda, exigiendo respuestas sobre el paradero de su hijo y sobre lo ocurrido aquella noche, aunque la Fiscalía de Sinaloa sigue sin tener respuestas.

Ahora, el caso tomó un nuevo giro cuando se dio a conocer que el bar donde desapareció está vinculado a Ricardo Jesús “Pity” Velarde, quien entonces se desempeñaba como secretario de Economía de Sinaloa.

Pese a esto, la Fiscalía mantiene abierta la investigación, pero el vínculo del negocio con el exfuncionario convirtió la desaparición en un caso que también genera muchas interrogantes.