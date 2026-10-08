ALERTA de frío extremo: Estos 10 estados tendrán temperaturas de hasta 0 °C del jueves 8 al domingo 11 de octubre

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) alerta por frío que se hará presente en distintas regiones de México durante los próximos días. De acuerdo con el pronóstico, del jueves 8 al domingo 11 de octubre se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en zonas serranas de hasta 10 estados.

Las condiciones más frías se registrarán principalmente durante las madrugadas, por lo que algunas regiones montañosas podrían presentar temperaturas cercanas a los 0 °C.

¿Qué estados tendrán temperaturas de 0 a 5 grados?

Para la madrugada del viernes 9 de octubre, CONAGUA prevé temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de:



Chihuahua

Durango

Zacatecas

Michoacán

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Sábado 10 de octubre: Baja California entra en el pronóstico

Para la madrugada del domingo 11 de octubre se presentan algunos cambios en la lista de entidades con temperaturas mínimas de 0 a 5 °C.

El pronóstico contempla zonas serranas de:



Baja California

Chihuahua

Durango

Michoacán

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Oaxaca

En este caso, Veracruz y Zacatecas ya no aparecen dentro del pronóstico señalado por CONAGUA para esta madrugada.

Domingo 11 de octubre: ¿dónde seguirá el frío?

Para la madrugada del lunes 12 de octubre, las condiciones se mantienen prácticamente sin cambios.

CONAGUA pronostica temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

De esta manera, las regiones montañosas de estas nueve entidades continuarán con temperaturas bajas al comenzar la siguiente semana.

Es importante precisar que el pronóstico corresponde a zonas serranas, por lo que no significa que todo el territorio de cada estado registre temperaturas de 0 °C.

Ante el descenso de temperaturas durante las primeras horas del día, se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones oficiales del pronóstico meteorológico, especialmente en las regiones montañosas.