Alerta por temperaturas de hasta 0 °C este lunes 14 de septiembre: Lista de estados afectados por el frío

El clima en México sigue teniendo drásticos cambios, las lluvias van a continuar en gran parte de la República Mexicana para este lunes 14 de septiembre. La caída de lluvia no es lo único que va a suceder este inicio de semana pues habrá frío en varios estados y temperaturas de hasta 0° C.

Estas son las entidades que van a sufrir por las bajas temperaturas.

Estados con temperaturas frías de 0 a 5 °C

El pronóstico de temperaturas mínimas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, Conagua, alertan un ambiente frío a muy frío durante las primeras horas del día en las áreas de sierra.

Las regiones que registrarán valores de 0 a 5 °C son:



Michoacán.

Estado de México.

Tlaxcala.

Hidalgo.

Puebla.

Monzón mexicano mantendrá lluvias intensas

Con el frío que se va a sentir durante el día en el centro de la República Mexicana, el monzón mexicano combinada con la inestabilidad atmosférica seguirá generando tormentas severas.

El estado de Sinaloa registrará lluvias puntuales intensas, mientras que en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango se esperan lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y rachas de viento.

🥶 #Temperaturas mínimas previstas para este lunes 14 de septiembre, en la República Mexicana ⬇️ pic.twitter.com/Ig8tNKlsxY — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 14, 2026

Efectos de la onda tropical número 39

El movimiento de la onda tropical número 39 sobre el occidente del país provocará lluvias en distintas entidades.

Su interacción con canales de baja presión y circulaciones ciclónicas mantendrá el cielo nublado y la probabilidad de chubascos en el interior de la República Mexicana.

Va a haber granizo en el Valle de México

Las lluvias fuertes a muy fuertes que se prevén para este inicio de semana patria van a venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en regiones del centro del país, afectando el Valle de México y la Península de Yucatán.

Recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias

Ante los cambios bruscos de temperatura y climas previstos para este lunes 14 de septiembre, las autoridades piden poner especial atención a niños y adultos mayores, vistiendo ropa abrigadora si se habita o transita en zonas altas de las entidades bajo aviso.