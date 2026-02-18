Pelea de vecindad en la 4T: Tiembla alianza PT, PVEM y Morena ante reforma electoral

La alianza entre Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) atraviesa una crisis visible, luego de las negociaciones para la reforma electoral y de la distribución de curules y recursos económicos.

Bien dicen que cuando hay dinero de por medio, los amigos se desconocen, y todo parece indicar que es cierto. Según fuentes políticas, la disputa es más financiera, con millones de pesos en juego que mantienen a los partidos aliados en una constante pugna por cuotas de poder.

Alianza no llega a un acuerdo en la reforma electoral

El debate sobre la reforma electoral, que incluye la reducción del financiamiento a partidos y la reestructuración de los legisladores plurinominales, ha dividido a los bloques de la llamada “cuarta transformación”.

Ricardo Monreal, coordinador de diputados de Morena, reconoció que el tema ha sido un debate intenso: “Pareciera haberse superado ya hace unos días... Pero no hubo avances, esa es la verdad...”

Incluso desde el Partido Verde se deslindaron de la redacción de la iniciativa, aclarando que será el poder ejecutivo quien la presente:

“No estábamos construyendo una redacción de manera conjunta. Fuimos platicando dónde vemos los pros y contras de cada tema”, dijo Carlos Puente, coordinador de diputados del PVEM.

Morena respaldará a la presidencia pese a la falta de mayoría

A pesar de no contar con mayoría para reformar la Constitución, Morena se mantiene alineada con la estrategia de la presidenta. Ignacio Mier, coordinador de senadores de Morena, afirmó:

“Tenemos una convicción respecto a la austeridad en los procesos electorales, sin debilitar al árbitro... Nosotros vamos a actuar conforme a nuestros principios.”

Monreal añadió: “Aunque no pase como mayoría calificada, Morena respaldará a la presidenta en la iniciativa que presente.”

Por su parte, el Partido Verde ha dejado claro que su apoyo dependerá de los beneficios que obtengan de la reforma. Manuel Velasco, coordinador de senadores del PVEM, señaló:

“Vamos a esperar y tenemos confianza en que las propuestas del Verde hayan sido tomadas en cuenta. Esto es como los alcohólicos; solo por hoy…"

La oposición observa y espera

Mientras Morena, PT y PVEM debaten internamente, la oposición se mantiene como espectador, observando cómo la reforma electoral se convierte en un conflicto interno más que en un cambio estructural.

Para muchos analistas, la pelea recuerda al cuento de Pedro y el Lobo, donde las alertas constantes generan desgaste político y mediático, pero al final, ¿quién paga los platos rotos de estas decisiones políticas?