¿Van por tu ahorro? La polémica ley de infraestructura que genera polémica

La reciente aprobación de la llamada Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica ha desatado una fuerte polémica en el país, luego de que legisladores de oposición advirtieran sobre el posible uso de recursos provenientes de las Afores, es decir, los ahorros para el retiro de millones de trabajadores.

Aunque la iniciativa busca impulsar nuevos proyectos de infraestructura, sus críticos aseguran que podría abrir la puerta a decisiones discrecionales sobre el dinero de los ciudadanos.

¿Qué propone la nueva ley de infraestructura aprobada en el Senado?

La ley plantea la creación de mecanismos para financiar proyectos considerados estratégicos, permitiendo la participación de capital público y privado.

Sin embargo, uno de los puntos que más ha generado debate es la posibilidad de que estos proyectos se financien con recursos provenientes de fondos de inversión, incluyendo aquellos relacionados con el ahorro para el retiro.

De acuerdo con legisladores de oposición, esto podría significar que hasta un porcentaje importante de las Afores termine siendo utilizado para financiar obras impulsadas por el gobierno.

¿Por qué hay preocupación por el uso de las Afores?

Durante la discusión, el senador Rolando Zapata Bello advirtió que esta medida podría poner en riesgo el dinero de los trabajadores.

Según explicó, los instrumentos financieros que se crearían permitirían captar recursos sin que el Estado asuma directamente la responsabilidad en caso de pérdidas. En otras palabras, si los proyectos no funcionan como se espera, el impacto económico podría recaer en los ahorradores.

Por su parte, la senadora Imelda Sanmiguel Sánchez calificó la reforma como un esquema que permitiría manejar recursos con poca transparencia y sin controles claros.

¿Qué dicen los críticos sobre los proyectos del gobierno?

El debate también incluye el tipo de obras que podrían financiarse bajo este esquema. Legisladores han señalado que proyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, la refinería de Dos Bocas o el AIFA han sido cuestionados por su rentabilidad.

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández advirtió que existe el riesgo de que estas inversiones se asignen de manera discrecional, favoreciendo a ciertos grupos o empresas cercanas al poder.

Estas críticas apuntan a que, más allá del objetivo de impulsar infraestructura, el verdadero problema sería la falta de garantías sobre el manejo del dinero.

¿Cómo se invierten normalmente los ahorros para el retiro?

Actualmente, los fondos de retiro son administrados por instituciones financieras que siguen criterios técnicos y modelos de riesgo diseñados para proteger el dinero de los trabajadores.

Estos recursos suelen invertirse en instrumentos diversificados, con el objetivo de generar rendimientos sin comprometer la seguridad del capital. Por eso, especialistas señalan que cualquier cambio en la forma en que se utilizan estos fondos debe ser cuidadosamente analizado, ya que se trata del patrimonio de millones de personas.

Mientras el gobierno defiende la ley como una forma de detonar el desarrollo y atraer inversión, la oposición insiste en que podría representar un riesgo innecesario. La discusión no es menor, se trata del futuro financiero de los trabajadores y de cómo se manejan sus ahorros.

Al final, la pregunta que queda en el aire es directa ¿confiarías en que parte de tu ahorro para el retiro se utilice en proyectos gubernamentales?