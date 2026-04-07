¿Qué esconden en Dos Bocas? 21 días sin justicia tras explosión

A más de tres semanas del incendio y explosión en la refinería de Dos Bocas, que dejó un saldo de cinco trabajadores fallecidos, las dudas siguen acumulándose. Familiares de las víctimas denuncian falta de información y exigen justicia, mientras las investigaciones avanzan sin resultados claros. La tragedia, ocurrida el 21 de marzo de 2026, ha encendido cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en una de las obras emblemáticas del actual proyecto energético.

“Yo solo quiero que no quede impune”, expresó la madre de una de las víctimas, al señalar que presuntamente las autoridades ya conocían los riesgos y no actuaron a tiempo. Su testimonio refleja el sentimiento de abandono que persiste entre quienes esperan respuestas.

Señalamientos ambientales y fallas estructurales

En paralelo, organizaciones ambientalistas como Greenpeace han advertido sobre posibles afectaciones mayores. Según sus reportes, una fuga de hidrocarburos en el Golfo de México tendría como origen un ducto que conecta el complejo de Cantarell con Dos Bocas. Aunque inicialmente se minimizó el incidente, las estimaciones actuales apuntan a cientos de kilómetros de costa contaminada.

Este nuevo frente revive las críticas sobre la operación y mantenimiento de la refinería. Especialistas advierten que la mezcla de combustible con agua de lluvia, señalada como posible causa del siniestro, evidencia fallas en protocolos básicos de seguridad industrial.

Costos crecientes y dependencia energética

A la par de los cuestionamientos técnicos, el proyecto también enfrenta críticas por su costo. Lo que originalmente se planteó como una inversión de 160 mil millones de pesos, habría escalado —según estimaciones no oficiales— hasta cerca de 500 mil millones.

Pese a ello, México continúa importando más de la mitad de las gasolinas que consume, principalmente desde Estados Unidos, así como cerca del 80% del gas natural desde Texas. Este contraste ha alimentado el debate sobre la viabilidad y resultados reales de la política energética.

Nueva ley en puerta: el papel de las Afores

En medio de este contexto, la Cámara de Diputados aprobó recientemente una iniciativa para fomentar la inversión en infraestructura estratégica. La propuesta contempla que las Afores puedan destinar hasta el 30% de los ahorros de los trabajadores a proyectos de este tipo.

La medida ha generado controversia. Legisladores de oposición advierten sobre riesgos en el manejo de estos recursos y cuestionan la falta de consulta a los trabajadores. El dictamen se encuentra ahora en el Senado, donde se prevé una discusión intensa.

Fiscalía bajo la lupa en el caso Dos Bocas

La actuación de la Fiscalía General de la República también ha sido objeto de críticas. En el caso de Dos Bocas, familiares y analistas señalan una posible falta de profundidad en las investigaciones. A esto se suman otros casos recientes donde la autoridad ha desestimado pruebas o ha señalado inconsistencias en evidencias clave.

Especialistas en derecho consideran que estos patrones podrían debilitar la confianza en las instituciones encargadas de procurar justicia, particularmente en casos de alto impacto.

Un panorama abierto

A 21 días de la tragedia, persisten más preguntas que respuestas. Desde las causas del accidente hasta las posibles responsabilidades, el caso de Dos Bocas se mantiene como un tema abierto que combina dolor humano, debate político y cuestionamientos estructurales.

Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan esperando algo más que explicaciones: justicia.