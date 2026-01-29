¿Y la reforma electoral? Morena, PT y Verde firman alianza para elecciones del 2027

En medio de las diferencias que existen entre los partidos Verde, PT con Morena por su propuesta de reforma electoral, la tarde de este miércoles, se reunieron sus dirigentes para firmar un documento en el que manifiestan su compromiso para ir juntos en las elecciones de 2027 y 2030.

Sin embargo, de la reforma electoral, tema de moda, no hablaron y de las acusaciones del PT sobre el fraude electoral del gobernador morenista de Oaxaca, Salomón Jara, en su consulta de revocación de mandato, tampoco.

"Quien quiera pensar en la coalición se puede desmoronar, les decimos desde ahorita que están equivocados", dijo Alberto Anaya, líder nacional del Partido del Trabajo (PT).

🔴 #EnVivo | La Transformación más fuerte que nunca rumbo al 2027 - Firma de declaración conjunta de la alianza con el @PTnacionalMX y el @partidoverdemex. #4TMasFuerteQueNunca https://t.co/gBweXt035M — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) January 28, 2026

Morena, PT y Verde limaron asperezas

En las semanas recientes han sido evidentes las diferencias mostradas por los aliados de Morena, quienes han rechazado las intenciones de una reforma que implique recorte a su financiamiento público y al número de plurinominales.

Pero en esta ocasión, los tres dirigentes partidistas refrendaron que continuará la unidad, con el lema: “la Transformación más fuerte que nunca”.

La lideresa de Morena, Luisa María Alcalde, el líder nacional del PT y senador Alberto Anaya, así como la dirigente del PVEM, Karen Castrejón Trujillo, firmaron lo que llamaron un acuerdo de unidad.

El compromiso s que se mantendrán juntos rumbo a las elecciones intermedias de 2027, en que se realizarán elecciones federales y se renovarán 17 gubernaturas.

En este encuentro ante la prensa, ninguno de los lideres que hacen la mayoría en el Congreso de la Unión hizo referencia a la reforma electoral que se pondrá a discusión en febrero y deberá aprobarse a más tardar en marzo próximo.