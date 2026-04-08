Costos, riesgos y fallas: La realidad del megaproyecto del Tren Maya

Las obras emblemáticas del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, vuelven al centro del debate público tras la difusión de nuevos señalamientos sobre posibles fallas estructurales, impactos ambientales y cuestionamientos sobre su operación y costos.

Videos exhiben presunto apuntalamiento en tramo del Tren Maya

El ingeniero y activista ambiental Wilberth Esquivel difundió recientemente imágenes grabadas en el tramo 5 sur del Tren Maya, en la zona cercana a Xpujá, Quintana Roo. En el material se observa lo que él describe como trabajos de apuntalamiento en estructuras elevadas, lo que, según su testimonio, podría estar relacionado con hundimientos en pilotes.

Durante la grabación, también se aprecia un intercambio con personal en la zona, donde se le indica que no puede documentar la obra sin autorización, argumentando que se trata de infraestructura federal.

Riesgos en suelo kárstico ya habían sido advertidos

Desde 2022, especialistas, organizaciones ambientalistas y buzos alertaron sobre los riesgos de construir en el sistema kárstico de la Península de Yucatán, caracterizado por suelos de roca caliza, cavernas y ríos subterráneos.

Estos señalamientos incluían la posibilidad de socavones, afectaciones a cenotes y daños al acuífero. Diversos grupos promovieron amparos para frenar el proyecto; sin embargo, el gobierno federal continuó las obras tras declararlas de seguridad nacional.

Reportes previos documentaron perforaciones en cuevas

Coberturas periodísticas de 2024 evidenciaron la instalación de pilotes a profundidades de hasta 25 metros dentro de cavernas, mediante perforaciones directas en el subsuelo. Las imágenes mostraban maquinaria introduciéndose en sistemas subterráneos, lo que incrementó la preocupación sobre posibles daños irreversibles en el ecosistema.

Costos y operación también generan cuestionamientos

De acuerdo con estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el costo total del Tren Maya se ha elevado a cientos de miles de millones de pesos, lo que ha generado críticas sobre su viabilidad financiera.

A esto se suma el desempeño de los hoteles administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional en la región, los cuales, según datos difundidos, operan con niveles de ocupación bajos. Incluso, uno de ellos, el Hotel Mundo Maya Edzná, cerró temporalmente a finales de 2025.

Accidente del Interoceánico y cierre de investigación

Por otro lado, el Corredor Interoceánico también enfrenta cuestionamientos tras el accidente ferroviario ocurrido el 28 de diciembre de 2025, en el que murieron 14 personas y varias más resultaron heridas.

La Fiscalía General de la República informó recientemente que, tras sus investigaciones, no encontró responsabilidad penal en funcionarios o empresas vinculadas a la obra. Según la versión oficial, el incidente se atribuyó a errores operativos, como el exceso de velocidad, señalando como responsables al maquinista, el conductor y un jefe de despacho.